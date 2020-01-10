Пальмовое масло подорожало до максимума за 3 года на данных о падении запасов в Малайзии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Фьючерсы на пальмовое масло в пятницу подорожали до трехлетнего максимума на данных о более значительном, чем ожидалось, падении как запасов пальмового масла, так и объема его производства в Малайзии.

Мартовские фьючерсы на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии выросли в цене на 0,8% - до 3136 ринггитов ($769) за тонну, что является максимумом с января 2017 года.

За эту неделю фьючерсы подорожали на 0,6%, причем рост стоимости пальмового масла отмечается уже четыре недели подряд.

Резервы пальмового масла в Малайзии в декабре сократились на 11% по сравнению с предыдущим месяцем - до минимальных с августа 2017 года 2,01 млн тонн, свидетельствуют данные Совета производителей пальмового масла Малайзии (Malaysian Palm Oil Board, MPOB).

Производство пальмового масла в Малайзии в декабре сократилось по итогам третьего месяца подряд - на 13,3%, до 1,33 млн тонн, минимума с июня 2018 года, сообщил MPOB.

"Статданные говорят в пользу "бычьего" тренда на рынке пальмового масла, подтверждая снижение производства и рост экспорта", - отмечает владелец Palm Oil Analytics в Сингапуре Сатья Варка.

Экспорт пальмового масла из Малайзии за период с 1 по 10 декабря прошлого года подскочил на 24% - до 455,592 тыс. тонн, свидетельствуют данные компании AmSpec Agri.

Тем временем, Индонезия, по данным Intertek, увеличила экспорт пальмового масла в декабре на 11%, до 2,62 млн тонн.

Индонезия является крупнейшим мировым производителем пальмового масла, Малайзия занимает второе место.