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Путин поручил дать центрам обработки данных льготный доступ к электроэнергии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Льготный доступ центров обработки данных (ЦОД) к электроэнергии позволит бизнесу сократить издержки, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию сферы IT и связи.

Он поручил правительству проработать все предложения от представителей отрасли, которые прозвучали на совещании.

На встрече руководитель "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил о необходимости развития ЦОДов.

"Это очень быстрорастущий рынок и в нашей стране, и в мире в целом. Все больше информации в мире хранится в специализированных организациях. Современный ЦОД - это сложное инженерное сооружение, потребляющее большой объем энергии. Могу сказать, что в структуре цены услуг ЦОДа стоимость электроэнергии превышает 50%. Исходя из масштаба этого бизнеса в России, нам представляется, назрела необходимость дать нам возможность выйти на оптовый рынок электроэнергии. Мы с такой инициативой в какой-то момент обращались в правительство, просили бы это обращение поддержать. Тем более, что и по смыслу многие ЦОДы являются уникальными объектами, приближенными к источникам генерации. Самый крупный ЦОД "Ростелекома" построен практически забор в забор с Калининской АЭС и там отсутствует масштабная сетевая инфраструктура", - сказал он.

В апреле "Ростелеком" зарегистрировал дочернюю структуру "РТК Энергосбыт", которая займется закупкой электроэнергии на розничном и оптовом рынках для внутренних нужд оператора.

Согласно годовой отчетности "Ростелекома", оператор занимает 26% рынка ЦОД в России (включая дочернюю DataLine, которую оператор купил в начале 2020 года за 17,5 млрд рублей). Количество стоек в ЦОД по итогам 2019 года достигло 11,5 тыс., в 2020 году компания планирует довести их количество до 12 тыс.

ЦОДы компании являются значительными потребителями электроэнергии. "Реализация проекта позволит существенно оптимизировать операционные расходы на энергоресурсы. Созданная компания приступит к реализации комплекса организационных и технических мер для получения статуса участника оптового рынка электроэнергии и мощности", - говорили в "Ростелекоме".

Владимир Путин Ростелеком ЦОД РТК Энергосбыт

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