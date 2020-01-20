Мoody's понизило рейтинги Гонконга

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Агентство Moody's Investors Service снизило долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетного необеспеченного долга правительства Гонконга до "Aa3" с "Aa2". Прогноз по рейтингам изменен с "негативного" на "стабильный".

Рейтинговое решение отражает мнение Moody's, что ситуация с управлением в регионе оказалась хуже, чем предполагалось.

У администрации нет реальных планов по решению политических или экономических и социальных проблем населения Гонконга, которые вышли на первый план в последние девять месяцев, пока продолжаются протесты. "Это может отражать более слабый внутренний институциональный потенциал, чем предполагало Moody's ранее", - отметило агентство.

"Стабильный" прогноз отражает превосходное финансовое состояние Гонконга и макроэкономическую стабильность, которые, как ожидают аналитики агентства, "будет сохраняться в период политических и социальных событий, обусловленных слабым или отрицательным ростом ВВП".

Потолок долгосрочного рейтинга облигаций в иностранной валюте Гонконга, а также потолок рейтингов облигаций и депозитов в национальной валюте был подтвержден Moody's на уровне "Aaa". При этом потолок долгосрочного рейтинга депозитов в иностранной валюте был снижен до "Aa3" с "Aa2".

Потолки краткосрочных рейтингов облигаций и банковских депозитов в иностранной валюте оставлены без изменения на отметке "P-1".

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня. Сначала участники акций требовали отзыва законопроекта о выдаче подозреваемых в преступлениях на материковый Китай. Затем они также стали требовать расследования действий полиции в отношении протестующих, нападение на демонстрантов предполагаемых участников преступных групп, демократических реформ и отставки главы администрации Кэрри Лам. Из-за протестов, участники которых блокируют дороги и движение транспорта, в Гонконге были отменены некоторые международные мероприятия и сократился приток туристов.