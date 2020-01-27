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В России снизились продажи водки и выросли продажи вина

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В 2019 году в России розничные продажи водки снизились на 0,6% по сравнению с 2018 годом и составили 71 млн декалитров (дал), сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

В декабре продажи снизились на 3,3%, до 6,8 млн дал.

Продажи вина за год выросли на 1,9%, до 50,6 млн дал. В декабре показатель увеличился на 1,3%, до 4,9 млн дал.

Розничные продажи шампанских и игристых вин за год выросли на 0,4%, до 16,2 млн дал. В декабре, несмотря на новогодние праздники, продажи снизились на 2,4%, до 4,4 млн дал.

Продажа коньяка в рознице в прошлом году выросла на 4,4%, до 11,8 млн дал, в декабре - на 3%, до 1,5 млн дал.

Наибольшие темпы роста продаж зафиксированы на рынке слабоалкогольных напитков (содержание спирта не более 9%). В 2019 году они составили 17,1%, до 5,6 млн дал, в декабре прирост составил 4,3%, до 503 500 дал.

Всего в 2019 году населению было продано 211,5 млн дал алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 0,6% больше, чем годом ранее. В декабре продажи снизились на 2,1%, до 25,8 млн дал.

Национальный союз защиты прав потребителей

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