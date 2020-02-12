Советник Трампа допустил влияние коронавируса на первую фазу сделки с КНР

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что вспышка пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, может повлиять на реализацию первой фазы торговой сделки между США и Китаем.

"Это может оказать влияние на первую фазу сделки", - сказал О'Брайен аудитории в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Он отметил, что первая часть сделки предполагает для Китая возможность импортировать больше продовольствия. Однако советник Трампа добавил, что коронавирус может повлиять на объемы закупок.

Во вторник Федеральная резервная система (ФРС) США назвала коронавирус одним из рисков, способных повлиять на прогнозы по состоянию международной торговли.

Торговая сделка США и Китая

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 15 января подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. По условиям соглашения, Пекин усилит защиту интеллектуальной собственности, а также примет меры для решения проблемы вынужденной передачи технологий. Кроме того, обе страны будут воздерживаться от конкурентной девальвации нацвалют.

Соглашение также предполагает, что Китай увеличит импорт товаров и услуг из США минимум на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в течение двух лет.

Переговоры по второй фазе соглашения уже идут, заявлял в январе вице-президент США Майк Пенс.