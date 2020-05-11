Прямые инвестиции Китая в США в 2019 году упали до десятилетнего минимума

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В прошлом году прямые китайские инвестиции в Соединенные Штаты сократились на 400 млн долларов - с 5,4 млрд долларов в 2018 году до 5 млрд долларов, сообщает Associated Press со ссылкой на совместный доклад Национального комитета по американо-китайским отношениям и консалтинговой компании Rhodium Group.

В документе отмечается, что 5 млрд долларов - это самый низкий уровень китайских инвестиций со времен Великой рецессии в 2009 году, что отражает напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира и ограничения, веденные китайским правительством на зарубежные капиталовложения.

Американские инвестиции в Китай в прошлом году наоборот выросли - до 14 млрд долларов с 13 млрд долларов в 2018 году. Однако это увеличение в значительной степени обусловлено ранее анонсированными проектами - такими, как завод Tesla в Шанхае.

Двусторонние инвестиции между Соединенными Штатами и Китаем упали в прошлом году до семилетнего минимума, говорится в докладе.