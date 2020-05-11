Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 10.05В России 209 688+11 012В мире 4 101 699+77 690

Прямые инвестиции Китая в США в 2019 году упали до десятилетнего минимума

Прямые инвестиции Китая в США в 2019 году упали до десятилетнего минимума
Фото: Reuters

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В прошлом году прямые китайские инвестиции в Соединенные Штаты сократились на 400 млн долларов - с 5,4 млрд долларов в 2018 году до 5 млрд долларов, сообщает Associated Press со ссылкой на совместный доклад Национального комитета по американо-китайским отношениям и консалтинговой компании Rhodium Group.

В документе отмечается, что 5 млрд долларов - это самый низкий уровень китайских инвестиций со времен Великой рецессии в 2009 году, что отражает напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира и ограничения, веденные китайским правительством на зарубежные капиталовложения.

Американские инвестиции в Китай в прошлом году наоборот выросли - до 14 млрд долларов с 13 млрд долларов в 2018 году. Однако это увеличение в значительной степени обусловлено ранее анонсированными проектами - такими, как завод Tesla в Шанхае.

Двусторонние инвестиции между Соединенными Штатами и Китаем упали в прошлом году до семилетнего минимума, говорится в докладе.

США Китай

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Правительство РФ утвердило меры поддержки системообразующих организаций

Трубоукладчик "Газпрома" встал на якорь в акватории германского порта Мукран

"Газпром" попробует возвращать персонал в офисы после тотальных тестов

"Газпром" попробует возвращать персонал в офисы после тотальных тестов

Цены на иномарки продолжили медленно отыгрывать девальвацию рубля

Экономический кризис

Мясная отрасль РФ подстраивается под спрос потребителей, сохраняет инвестпланы. Обзор

Мясная отрасль РФ подстраивается под спрос потребителей, сохраняет инвестпланы. Обзор
Экономический кризис

Собственники торговых центров предупредили о необратимом разрушении отрасли

Собственники торговых центров предупредили о необратимом разрушении отрасли
Экономический кризис

ЦБ спрогнозировал замедление продовольственной инфляции после скачка в апреле

"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать бренды Kayna, Forta и Tensa

"АвтоВАЗ" решил зарегистрировать бренды Kayna, Forta и Tensa
Экономический кризис

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки сразу на 1 п.п.

Банки реструктурировали кредиты МСБ на 343 млрд рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');