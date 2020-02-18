Кудрин не поверил в рост российской экономики в 1,9% в 2020 году

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин не уверен в прогнозе правительства о росте экономики РФ в 2020 году в 1,9%, считает, что нужно учитывать и негативные факторы, например, китайский коронавирус.

"Меры, которые пойдут на исполнение послания, дадут дополнительный эффект на экономический рост. Сейчас боюсь назвать, в каком объеме, это нужно оценить. Экспертами также называется и 1,9%", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос, согласен ли он с прогнозом Минфина о росте ВВП в этом году в 1,9%.

Он добавил, что нужно оценивать и факторы, которые связаны с уменьшением темпов.

Прогноз роста ВВП РФ в 2020 году повышен до 1,9% с 1,7%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля по вопросу об уточнении бюджета на 2020-2022 годы в связи с мерами по реализации послания президента РФ Федеральному собранию.

О том, что Минэкономразвития предложило повысить прогноз роста ВВП РФ на 2020 год до 1,9% в начале февраля, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с уточненным прогнозом министерства, разосланным на согласования в министерства. При этом прогноз роста ВВП РФ на 2021-2024 годы Минэкономразвития не меняло - 3,1%, 3,2%, 3,3% и 3,3% соответственно.