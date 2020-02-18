Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:35

Кудрин не поверил в рост российской экономики в 1,9% в 2020 году

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин не уверен в прогнозе правительства о росте экономики РФ в 2020 году в 1,9%, считает, что нужно учитывать и негативные факторы, например, китайский коронавирус.

"Меры, которые пойдут на исполнение послания, дадут дополнительный эффект на экономический рост. Сейчас боюсь назвать, в каком объеме, это нужно оценить. Экспертами также называется и 1,9%", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос, согласен ли он с прогнозом Минфина о росте ВВП в этом году в 1,9%.

Он добавил, что нужно оценивать и факторы, которые связаны с уменьшением темпов.

Прогноз роста ВВП РФ в 2020 году повышен до 1,9% с 1,7%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля по вопросу об уточнении бюджета на 2020-2022 годы в связи с мерами по реализации послания президента РФ Федеральному собранию.

О том, что Минэкономразвития предложило повысить прогноз роста ВВП РФ на 2020 год до 1,9% в начале февраля, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с уточненным прогнозом министерства, разосланным на согласования в министерства. При этом прогноз роста ВВП РФ на 2021-2024 годы Минэкономразвития не меняло - 3,1%, 3,2%, 3,3% и 3,3% соответственно.

Счетная палата Алексей Кудрин

Новости

Счетная палата проанализирует сделку по продаже Сбербанка правительству

Счетная палата проанализирует сделку по продаже Сбербанка правительству

Rambler и "Матч ТВ" отказались от судебных претензий друг к другу

Rambler и "Матч ТВ" отказались от судебных претензий друг к другу

Акции Apple подешевели на 3,6% после предупреждения о влиянии коронавируса

В ЦБ РФ сочли возможным усилить вплоть до уголовной ответственность за утечку личных данных

В ЦБ РФ сочли возможным усилить вплоть до уголовной ответственность за утечку личных данных

Гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" задержали по делу о взятке

Гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" задержали по делу о взятке

Все петербургские соратники Миллера покинули правление "Газпрома"

Все петербургские соратники Миллера покинули правление "Газпрома"

"Газпром" сменил главного бухгалтера

"Нафтогаз" поднял до $8 мрлд оценку ущерба от потери активов в Крыму

"Нафтогаз" поднял до $8 мрлд оценку ущерба от потери активов в Крыму

"КАМАЗ" и "Соллерс" запланировали создать альянс

США выделят до $1 млрд на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');