Forbes перечислил 20 самых дорогих компаний Рунета

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Первое место в рейтинге из 20 самых дорогих компаний Рунета в этом году, как и в 2019-м, занял "Яндекс", сообщает издание в четверг.

Компания Аркадия Воложа в этом году стоит уже 14,640 млн долларов. Forbes напоминает, что прошедший 2019 год был для "Яндекса" непростым. Прошлым летом в Госдуму внесли законопроект об ограничении доли иностранных владельцев в отечественных значимых интернет-ресурсах, под действие которого мог попасть и "Яндекс". Кроме того, в ноябре 2019 года компания изменила структуру корпоративного управления, создав некоммерческий "Фонд общественных интересов" и передав ему "золотую" акцию "Яндекса".

На втором месте рейтинга - Mail.ru Group, ее стоимость оценивается в 5,3 млрд долларов. В 2019 году технологическая компания купила 60,33% образовательной платформы Skillbox и 11,7% компании "Алгоритмика", создающей обучающие курсы по программированию для детей. Сумму сделки ее участники не раскрывают. Кроме того, в прошлом году Mail.ru Group и Сбербанк создали совместное предприятие в сфере транспорта и еды.

Третья строчка рейтинга Forbes досталась крупнейшему в России сайту бесплатных объявлений Avito. Его стоимость оценивается почти в 3,9 млрд долларов. По данным сервиса "Яндекс Радар", в 2019 году аудитория этого сайта увеличилась более чем на 10 млн человек по сравнению с 2018-м, составив свыше 47 млн. В ноябре 2019 года на сайте было размещено 59 млн активных объявлений.

Четвертое место рейтинга занял платежный сервис Qiwi с показателем в 1,2 млрд долларов, пятое - рекрутинговый сайт HeadHunter (1,150 млрд). В первую десятку перечня в порядке убывания также были включены картографический сервис 2GIS (320 млн), Rambler Group (305 млн), крупнейший российский онлайн-кинотеатр ivi (255 млн), компания Eruditor Group, предоставляющая услуги онлайн-рекрутинга и онлайн-образования (225 млн) и сервис для поиска и бронирования авиабилетов Aviasales (180 млн).

Особенность нынешнего рейтинга компаний в том, что в него в этом году вошли компании, которые изначально делали ставку на бизнес в интернете и чьи продукты и услуги не могут существовать офлайн, поясняет Forbes. В списке учитывались только игроки отечественного рынка, созданные в России, там нет оценок российского бизнеса глобальных корпораций, а также компаний, которые преимущественно ведут бизнес офлайн.

Для подсчета стоимости крупнейших игроков Рунета использовались их данные по выручке, предоставленные самими компаниями, либо же оценки, полученные путем опроса экспертов и участников рынка. Капитализация публичных компаний приведена по данным биржи на 27 января 2020 года. Все прочие цифры по стоимости — экспертная оценка Forbes.