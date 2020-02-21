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Российские компании предложили Белоруссии уменьшать премию в цене нефти на $2 в год

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Предложения российских компаний в части изменения формулы ценообразования нефти доведена до партнеров из Белоруссии. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, чьи слова распространила пресс-служба ведомства.

"Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно - снижения премии примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины", - уточнил он.

По его словам, это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта 2020 года составит $66,9 за тонну, сообщал ранее Минфина РФ. В настоящее время она составляет $78,5 за тонну. Таким образом, пошлина понизится на $11,6.

Средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 января 2020 года по 14 февраля 2020 года составила $57,49804 за баррель, или $419,7 за тонну. Пошлина на высоковязкую нефть понизится до $6,6 с $7,8.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, останется на нулевом уровне.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до $20 за тонну с $23,5, на темные - до $66,9 с $78,5. Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до $20 с $23,5, прямогонного (нафта) - до $36,7 с $43,1 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ останется на нулевом уровне.

Пошлина на кокс уменьшится до $4,3 с $5,1 за тонну.

Белоруссия вошла в новый год без российской нефти

С 1 января 2020 года практически нет поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поручил премьер-министру страны Сергею Румасу достичь соглашений с российской стороной по поставке нефти в республику.

Минэнерго Белоруссия Александр Новак

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