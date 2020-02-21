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Лукашенко озвучил "справедливую" цену на российский газ для Белоруссии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для республики должен стоить порядка $90 за 1 тыс. куб. м.

"Что касается природного газа, сегодня в Европе, и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель - с Сечиным (глава "Роснефти" Игорь Сечин - ИФ) мы говорили, он же тоже газом занимается, газ (стоит - ИФ) меньше $110. Это там - в Европе - на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену", - сказал Лукашенко на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко в пятницу. Главу государства цитирует госагентство "БелТА".

"Да, там есть длительные, еще какие-то контракты. Но ведь долгосрочные контракты по газу всегда привязываются к цене на нефть. И коль произошло падение цены на нефть, значит, произошло падение цены на природный газ. Поэтому $127 - сегодня уже в мире такой цены нет", - считает Лукашенко.

Он подчеркнул, что это надо иметь в виду. "И ты (обращаясь к Семашко - ИФ) лучше меня знаешь это, как это считается", - сказал президент. В связи с этим позиция Минска по поставкам нефти и газа из России "абсолютно прояснилась", констатировал Лукашенко. "И в этом направлении мы должны работать. И это все ложится на тебя, кто бы к тебе из министров ни приезжал", - резюмировал Лукашенко, обращаясь к Семашко.

Кроме того, на встрече с Семашко президент также озвучил потери республики от реализации Россией налогового маневра в 2020 году. "Белорусская сторона уже подсчитала финансовые условия - при поставке 24 млн тонн нефти примерно $420-430 млн потерь от налогового маневра. (Президент РФ Владимир - ИФ) Путин предложил, что эти деньги Беларуси компенсируют", - заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Путин признал такое решение справедливым. "Мы компенсируем (потери от налогового маневра - ИФ) за счет российских компаний (поставщиков нефти - ИФ). Это уже какое-то движение вперед", - отметил Лукашенко.

Как сообщалось, в пятницу Лукашенко поручил премьер-министру страны Сергею Румасу достичь соглашений с российской стороной по поставке нефти в республику. В соответствии с достигнутыми договоренностями, российские НК сохранят премию к цене беспошлинных поставок нефти в Белоруссию. Между тем, размер премии будет ежегодно снижаться, что позволит республике частично компенсировать растущие издержки от удорожания сырья в связи с реализацией налогового маневра.

"Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно - снижения премии примерно на $2 за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины", - пояснил в пятницу министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины (что приводит к росту цены беспошлинных поставок в Белоруссию).

Ранее Лукашенко сообщал, что президент Путин предложил Белоруссии компенсировать выпадающие от налогового маневра доходы бюджета за счет сохранения премии российским НК в цене поставок. Белорусский лидер назвал такое предложение неожиданным. Вместе с тем он отметил, что такая схема - "это хоть какой-то путь к развязке тех споров" (споров Москвы и Минска вокруг компенсации за налоговый маневр.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Семашко Владимир Путин

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