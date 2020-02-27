Большинство фондовых индексов Европы в четверг упало более чем на 3%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций упали по итогам торгов в четверг на новостях о распространении коронавируса за пределами Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 3,75% - до 389,45 пункта.

Индикатор вошел в фазу коррекции, поскольку его значение снизилось более чем на 10% по сравнению с его максимальным уровнем.

Германский DAX потерял 3,19%, французский CAC 40 - 3,32%, британский FTSE 100 - 3,5%. Испанский индикатор IBEX 35 и итальянский FTSE MIB снизились на 3,55% и на 2,66% соответственно.

Инвесторы продолжают следить за ростом числа заражения коронавирусом за пределами Китая. На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 3,53 тыс., увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

С декабря число жертв коронавируса в Китае составило 2,744 тыс. человек, зарегистрировано 78,497 тыс. случаев заболевания.

Первые случаи заболевания были подтверждены в Эстонии и Дании. Тем временем в Италии по состоянию на 14:00 (по московскому времени) было зарегистрировано 528 случаев заражения, летальный исход зафиксирован в 14 случаях, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Между тем сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в феврале увеличился до 103,5 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Это максимальный показатель за 9 месяцев.

Лидером падения среди европейских компаний стала британская WPP Plc, один из крупнейших рекламных концернов мира. Котировки акций компании упали на 15,7% после публикации отчетности. Сопоставимые продажи WPP в четвертом квартале 2019 года снизились на 1,6%. Аналитики, опрошенные компанией, ожидали падения на 0,8%. В текущем году WPP ожидает сохранения показателя на уровне прошлого года, при этом прогноз не учитывает возможного влияния вспышки коронавируса.

Капитализация британского производителя спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda упала на 10,1%. Автопроизводитель сообщил, что ожидает сокращения выручки в первом полугодии текущего года, поскольку начало продаж ее первого внедорожника DBX, который должен стать основным источником выручки в текущем году, запланировано только на май.

Акции британского банка Standard Chartered Plc подешевели на 3,7%. По итогам прошлого года банк увеличил доналоговую прибыль на 8%, до $4,172 млрд. Standard Chartered заявил, что планирует обратный выкуп акций в объеме до $500 млн. В то же время банк, большая часть выручки которого приходится на Азию, ожидает замедления роста выручки в первом полугодии.

Бумаги крупнейшей строительной компании Великобритании Persimmon Plc подешевели на 6,6% после объявления об отставке главного исполнительного директора Дэвида Дженкинсона, который был назначен CEO в феврале 2019 года. Дженкинсон покинет свой пост, когда ему будет найдена замена.

Стоимость британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc снизилась на 5,5% на фоне опасений в связи с коронавирусом.

Капитализация пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev NV упала на 10,2% на торгах в Брюсселе. Компания прогнозирует самое существенное падение квартальной прибыли как минимум за десятилетие в первом квартале текущего года из-за последствий распространения коронавируса.

Акции французского ритейлера Carrefour SA, в свою очередь, подорожали на 0,4%. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль составила 1,13 млрд евро по сравнению с убытком в размере 561 млн евро в 2018 году. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль в размере 433,2 млн.

Стоимость французской энергокомпании Engie SA выросла на 2,1% после публикации отчетности. Компания в прошлом году увеличила выручку на 5,4%. Показатель EBITDA вырос на 6,8%.