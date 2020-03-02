Индексы PMI Китая в феврале рухнули до рекордных минимумов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до рекордного минимума - 35,7 пункта по сравнению с 50 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

PMI сферы услуг и строительства также рухнул до исторического минимума в 29,6 пункта с 54,1 пункта в январе.

Значение PMI меньше 50 пунктов указывает на снижение активности в секторе, выше - на ее рост.

Прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, в среднем предполагал уменьшение промышленного PMI до 46 пунктов, а PMI сферы услуг - до 47 пунктов.

Сводный индекс активности в промышленном секторе и сфере услуг в КНР в этом месяце опустился до 28,9 пункта по сравнению с 53 пунктами в январе.

Эти показатели говорят о глубоком спаде во всех отраслях страны. Вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 привела к закрытию предприятий, ограничению передвижения и оказала значительное негативное влияние на экономику, отмечают эксперты.