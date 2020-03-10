Котировки Saudi Aramco рухнули ниже цены IPO вслед за провалом сделки ОПЕК+

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Котировки саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco за торги воскресенья упали ниже цены IPO впервые с момента выхода компании на биржу в декабре.

По данным биржи Tadawul, на закрытии торгов бумаги компании стоили 30 риялов за акцию, при этом во время сессии цена падала и ниже. Бумаги потеряли в стоимости около 9,1%.

В понедельник акции Saudi Aramco продолжили снижение, потеряв еще 5,5%. В ходе торгов падение достигало 10%, однако к концу торгового дня оно было частично отыграно. Торги закрылись на отметке 28,35 рияла за акцию.

IPO Saudi Aramco прошло в декабре 2019 года на Tadawul. Акции компании были размещены по верхней границе ценового диапазона - 32 рияла, или $8,53 за бумагу.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных $29,4 млрд.

Акции саудовской госкомпании уже на второй день торгов существенно подорожали, приблизившись к отметке в 39 риялов за бумагу, а капитализация превысила $2 трлн, именно эту отметку саудовские власти называли целевой при подготовке IPO Saudi Aramco.

Ниже цены IPO акции компании рухнули впервые.

6 марта стало известно, что участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Россия отказалась присоединиться к новому соглашению о снижении добычи, в свою очередь, Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить собственную добычу и предложила покупателям существенные скидки на апрель.

"Ценовая война", как ее окрестили западные СМИ, привела к обвалу нефтяных котировок в понедельник. На пике Brent падала более чем на 30%, до $31 за баррель, затем цены скорректировались примерно до $37.