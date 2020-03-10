Новак рассказал об "очень эффективном инструменте" по сдерживанию цен на бензин

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Цены на бензин в России не превышают уровень инфляции благодаря механизму обратного акциза с демпфером, об этом глава Минэнерго Александр Новак заявил в эфире телеканала "Россия-24".

Отвечая на вопрос, как изменение стоимости барреля нефти скажется на цене бензина в России, он сказал: "Правительством был создан очень эффективный инструмент в середине 2018 года, который эффективно работает уже полтора года. Он позволяет сглаживать те колебания, которые происходят на мировых рынках. И нивелировать изменение цен на мировых рынках как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. Цены (на бензин - ИФ) у нас в основном стабильны и не превышают уровень инфляции".

Речь идет о системе обратного акциза на нефть с демпфирующей надбавкой, которая должна позволяет снизить влияние мировых цен на нефть на внутренний рынок топлива, пояснил Новак.