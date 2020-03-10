Аналитики призвали не ждать быстрого восстановления цен на нефть

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Быстрого восстановления цен на нефть ожидать не стоит, даже если члены ОПЕК+ вернутся за стол переговоров, полагают аналитики инвестиционной компании Sova Capital; при этом они считают, что возврат к обсуждению сделки ОПЕК+ на данном этапе маловероятен.

"Даже если ОПЕК+ предпримет меры, чтобы нивелировать шок от навеса предложения нефти, смягчение шока со стороны спроса, вызванного вспышкой COVID-19, может занять некоторое время. Кроме того, восстановление нефтяных цен почти всегда происходит медленнее, чем первоначальное падение", - пишут эксперты.

По их мнению, если цена на нефть останется на текущем уровне (порядка $36 за баррель), курс рубля будет находиться ниже отметки 70 рублей/$1. "Более слабый рубль в этот раз вызовет не такой сильный инфляционный шок, как в 2014-2015 годах, но мы по-прежнему ожидаем, что падение рубля добавит порядка 1-2 процентных пункта к годовой инфляции. Это, в свою очередь, может подтолкнуть ЦБ к повышению ключевой ставки, возможно, на 50-100 базисных пунктов, если рубль не продолжит снижаться. Учитывая все это, ВВП РФ, вероятно, практически не покажет роста в этом году по сравнению с нашими ожиданиями в 1,7% роста", - говорится в обзоре.

Аналитики считают, что котировки российских бумаг еще не достигли "дна": падение может продолжиться на фоне оттока средств из фондов и маржин коллов, а дальнейшее ухудшении ситуации с коронавирусом лишь станет дополнительным отрицательным триггером.

"Среди российских компаний, занимающих наиболее крепкие позиции в условиях описанной выше макроэкономической ситуации, мы выделяем "Норильский никель" (высококачественная бумага, бенефициар ослабления рубля); золотодобытчиков (продолжающееся бегство в защитные активы и возможное дальнейшее смягчение политики глобальными центральными банками должны поддержать цены на золото); Московскую биржу (выигрывает от растущей волатильности), "Яндекс" (одно из самых высококачественных имен, покрываемых нами; сможет выиграть от вызванного коронавирусом карантина, ведущего к нахождению заболевших в домашних условиях); девелоперов (потребители, возможно, захотят зафиксировать низкие ипотечные ставки и избавиться от наличности)", - отмечают аналитики.

Кроме того, они выделяют ряд компаний, выплачивающих щедрые дивиденды: "Мобильные Телесистемы" (МТС), "Юнипро", "РусГидро", "Интер РАО" и "Энел Россия". "Мы осторожно смотрим на российский нефтегазовый сектор, считая фаворитом в нем "Роснефть" (с учетом низкой себестоимости добычи, номинированного в рублях долга и достаточного запаса мощностей)" - пишут эксперты. Они отмечают, что их текущие взгляды на российские бумаги могут не совпадать с их долгосрочными прогнозами.

По мнению аналитиков, российские нефтяные компании могут выдержать низкие цены на нефть с учетом невысоких затрат на добычу, при этом отмечают негативный эффект на чистую прибыль и снижение дивидендов. Ряд компаний, таких как "Роснефть", "Татнефть" и "Газпром нефть", смогут увеличить добычу, однако это повышение навряд ли будет двузначным как минимум в краткосрочной перспективе и будет недостаточным, чтобы компенсировать падение цен на нефть, предполагают эксперты.