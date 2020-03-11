АirBaltic временно сократит 250 работников после отмены рейсов из-за коронавируса

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания АirBaltic в связи с отменой части рейсов временно сократит число работников почти на 250 человек, сообщила агентству BNS представитель по связям компании Алисе Бриеде.

В первую очередь сокращение коснется обслуживающего персонала. Авиакомпания постарается найти возможности добровольных сокращений, уменьшить испытательные сроки, предложить неоплачиваемые отпуска или же проведет увольнения. Сотрудникам АirBaltic сообщили об этом в среду на внеочередном собрании.

"Это тяжелое, но необходимое решение. Два первых месяца года для АirBaltic были очень позитивным началом, но сейчас мы столкнулись с чрезвычайными обстоятельствами. В настоящее время мы вынуждены предпринять эти действия, чтобы затем у нас была возможность принять людей обратно на работу и вернуться к нашему росту, как только ситуация улучшится", - сказал исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс.

На сегодняшний день из-за распространения COVID-19 компания АirBaltic отменила 580 рейсов в период с 23 марта по 31 мая.