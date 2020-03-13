Глава "Газпрома" запретил совещания с участием больше деcяти человек

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Глава "Газпрома" Алексей Миллер подписал приказ о новых мерах по предупреждению заражения коронавирусом и, в частности, запретил проводить очные совещания численностью более десяти человек. Об этом рассказал источник "Интерфакса", знакомый с содержанием приказа.

Миллер предписал топ-менеджерам компании рекомендовать сотрудникам "воздержаться от частных поездок за рубеж" и ограничить служебные командировки как за границу, так и по стране.

Совещания с участием от десяти человек будут проходить в "Газпроме" в дистанционном режиме с использованием видеосвязи.

Ранее СМИ сообщали, что с начала марта "Газпром" и дочерние структуры холдинга отменили зарубежные командировки сотрудников.