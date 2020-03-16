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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Количество выездов россиян за рубеж снизилось на 25-90% в зависимости от направления

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Из-за коронавируса международные перевозки и продажи туров упали на 25-90% в зависимости от направления, в среднем падение составляет 60%, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Эпидемия коронавируса

Для некоторых "закрытых" стран - Чехии, Австрии, Словакии, Индии и Израиля - спад поездок почти достиг нуля, добавил он. Ранее в Министерстве туризма Израиля сообщили, что в стране находится около 4500 российских туристов и им, как и другим иностранцам, рекомендовано как можно скорее уехать домой.

По словам Горина, и туроператоры, и авиационная отрасль сейчас находятся в кризисе из-за того, что все больше стран "закрываются" из-за коронавируса, и остро нуждаются в мерах поддержки.

"Нужна новая модель функционирования туротрасли - оптимизация расходов, сокращение полетных программ, в том числе до полной остановки на время", - заметил он.

Туристам он посоветовал не паниковать и не отменять туры на отдаленные даты 2020 года, если речь не идет об Италии, Иране, Южной Корее и Китае.

"За аннулированные туры в другие страны не получится получить полный возврат средств. Самое разумное сейчас - не принимать поспешных решений. В том числе и потому, что многие зарубежные поездки были забронированы при старом курсе валют или со скидками по акциям раннего бронирования", - заключил он.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, что продажи туров за рубеж уже упали более чем втрое, а на этой неделе могут полностью остановиться из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

В 2019 году россияне совершили свыше 48 млн поездок за рубеж, это на 8% больше, чем годом ранее.

РСТ АТОР Израиль Италия Иран

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