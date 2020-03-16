Российские турагентства сообщили о падении продаж по всем направлениям в три раза

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Продажи туров по всем направлениям в российских турагентствах сократились более чем втрое, и на этой неделе, по прогнозам компаний, могут полностью остановиться, сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Параллельно идут массовые аннуляции уже забронированных туров", - сказала Тюрина. По ее словам, турагентства ждут поддержки от государства, так как нынешняя ситуация быстро приведет к массовым банкротствам в туристской отрасли, которые затронут все сегменты рынка.

По словам пресс-секретаря РСТ, "главное, чего хотели бы представители туристской розницы от правительства" - это признать последствия неисполнения договоров, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) и отменить требование статьи 14 отраслевого закона о возврате туристам полной стоимости туров в случае невозможности посетить страны в связи с эпидемией.

Некоторые из предлагаемых представителями малого туристического бизнеса мер поддержки индустрии, по ее словам, связаны с финансовым регулированием. Компании просят "установить для субъектов туриндустрии при расчетах по системе эквайринга комиссии не более 0,5%, а также изменить банковский мониторинг от оборота по расчетному счету турагентов с 0,9% до 0,3%", рассказала Тюрина.

Кроме того, бизнес предлагает отменить плату за использование расчетного счета, если поступлений нет более одного месяца, уменьшить процент по расчетно-кассовому обслуживанию при выдаче наличных; снизить для представителей турбизнеса ставки по овердрафту, добавила Тюрина.

Ранее в марте глава Ростуризма Зарина Догузова говорила, что выездной поток туристов из РФ упал на 60% из-за пандемии коронавируса. "Ситуация действительно беспрецедентная, падение на туррынке серьезное - и по выездному и по въездному направлению. Выезд за границу из РФ в эти дни сократился приблизительно на 60%. По въездному туризму падение на 20-30%", - сообщила она.

"Выездные туроператоры сейчас оказались в сложной ситуации, наша задача - их поддержать. Нам бы не хотелось повторения волны банкротства, которая была в 2014 году", - заметила Догузова.