Котировки Brent замедлили рост на уровне близ $26 за баррель

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в четверг, но подорожание Brent замедлилось.

К 17:49 по московскому времени майские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $25,96 за баррель, что на $1,11 (4,46%) выше цены на закрытие сесси среды. В четверг цена контракта поднималась выше $27 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI дорожал на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,62 (12,86%) - до $22,99 за баррель.

Росту нефтяных цен способствовало, в частности, объявление новой, беспрецедентной по масштабам программы Европейского центрального банка (ЕЦБ) по выкупу облигаций на 750 млрд евро, отмечает S&P Global Platts.

"Мера ЕЦБ на время способствовала стабильности на рынках. Но мы должны ежечасно следить за ситуацией. Сложно предсказать, что случится сегодня днем", - считает аналитик Petromatrix Оливье Жакоб.

Помимо этого, ряд Центробанков, включая Резервный банк Австралии, ЦБ Бразилии, Индонезии, Филиппин и Тайваня, объявили о снижении базовой ставки для поддержки экономической активности.

Тем временем американский сенатор-республиканец Кевин Крамер накануне призвал президента США Дональда Трампа запретить импорт нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК в ответ на действия, которые, по его словам, "искажают энергетические рынки", сообщает Bloomberg.

В среду Минэнерго Саудовской Аравии предписало госкомпании Saudi Aramco держать поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки, который должен быть достигнут в апреле после развала сделки ОПЕК+, в течение нескольких месяцев. При этом Эр-Рияд не только "открыл кран", резко увеличив предложение на рынке, страдающем от низкого спроса из-за коронавируса, но и предложил существенные скидки к цене своей нефти для покупателей из Европы, Азии и США.