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Украина в феврале стала основным покупателем российской свинины

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Украина в феврале стала основным покупателем свинины из РФ, следует из мониторинга Центра агроаналитики российского Минсельхоза.

За месяц в эту страну было поставлено свинины на $4,5 млн. В натуральном выражении экспорт из РФ вырос до 2,7 тыс. тонн против 1,7 тыс. тонн годом ранее.

Далее в топ-3 покупателей следуют Вьетнам ($4,18 млн) и Гонконг ($3,2 млн).

Как сообщает Центр со ссылкой на данные ФТС, в феврале этого года экспорт свинины вырос до $12,6 млн с $5,7 млн в феврале 2019 года. Основными поставщиками этого мяса стали Белгородская ($4,4 млн), Тамбовская ($1,6 млн) и Пензенская ($1,57 млн) области.

Центр также сообщил, что экспорт мяса птицы в феврале составил $25,4 млн. Главным импортером стал Китай - на $16,5 млн. Эксперты напомнили, что поставки мяса птицы в эту страну начались со второй половины 2019 года. Основными экспортерами стали Ставропольский край ($8,78 млн), Московская область ($4,4 млн), Москва ($2,3 млн), Краснодарский край ($2,1 млн), Белгородская ($2 млн) и Брянская ($1,7 млн) области.

Главными экспортными продуктами птицеводства стали лапки цыплят-бройлеров ($8,1 млн), крылья ($6,5 млн), мясо ($3,9 млн).

Украина РФ

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