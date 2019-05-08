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Россия начнет поставки свинины и говядины в Гонконг

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Центр пищевой безопасности Гонконга разрешил ввоз говядины и свинины из России, сообщила в среду пресс-служба генерального консульства России в Гонконге.

"Благодаря многолетней работе Россельхознадзора с гонконгскими партнёрами при содействии Генерального консульства, право поставок получили 3 предприятия по производству говядины и говяжьих субпродуктов и 23 предприятия по производству свинины и свиных субпродуктов", - говорится в сообщении на странице консульства в фейсбуке.

Отмечается, что это первый из рынков стран Юго-Восточной Азии, куда будет поставляться свинина из России.

"Указанная продукция может начать поставляться в Гонконг незамедлительно в сопровождении согласованных между Россельхознадзором и компетентным органом Гонконга ветеринарных сертификатов", - уточняется в пресс-релизе.

На сайте Россельхознадзора представлен список предприятий, получивших право на экспорт мясной продукции в Гонконг. Среди них заводы и агропромышленные комплексы Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Белгородская область лидирует по количеству организаций, допущенных к ввозу мяса в Гонконг.

Россия Гонконг

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