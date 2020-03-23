Аналитики спрогнозировали снижение ВВП США во II квартале до 24%

Большинство опрошенных экономистов полагают, что спад сменится активным подъемом экономики

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Экономисты ведущих инвестбанков, опрошенные Wall Street Journal, изменили прогнозы и сообщили, что ждут потери миллионов рабочих мест в США в ближайшие месяцы и резкого падения американского ВВП во II и, возможно, в III кварталах.

По пессимистическому сценарию, спад ВВП во втором квартале будет 10%, по оптимистическому - 4%. В Goldman Sachs заложили на ближайший квартал снижение на 24% при росте безработицы до 9% с нынешних 3,5%.

Спад, который продлится минимум несколько месяцев, будет сравним по глубине с финансовым кризисом 2007-2009 годов или превзойдет его. В самом плохом квартале 2008 года снижение ВВП США достигало 8,8% в пересчете на годовые темпы.

Однако ожидаемый в ближайшие месяцы обвал сменится затем активным подъемом, считает большинство опрошенных аналитиков.

Те же эксперты Goldman Sachs прогнозируют снижение ВВП США в этом году в итоге только на 3,1%.

Оптимистический сценарий, согласно средним оценкам 34 опрошенных, предусматривает увеличение ВВП на 1,7% в третьем квартале, в конце года - на 3,1%.

Коллективный пессимистический сценарий, однако, исходит из продолжения спада в третьем квартале на 3,8%, в четвертом - еще на 0,5%.

Экономист Джоел Праккен из IHS Markit исходит из обвала на 13% во втором квартале, но видит рост в конце года и ускорение экономики до 3,8% в 2021 году.

Брюс Касман из JPMorgan ожидает падения ВВП США на 1,8% в этом году и потери весной 7-8 млн рабочих мест. Хорошая новость состоит в том, что, в отличие от спада 2007-2009 годов, экономика может восстановиться быстро, если распространение вируса прекратится, так как фундаментально она сбалансирована, считает он.

Уже на этой неделе число заявок на получение пособий по безработице может вырасти до рекордного уровня - 875 000, ожидают эксперты. Самый пессимистичный прогноз составляет даже 2 млн.