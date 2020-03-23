Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 4,1-4,7%

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник новой волной снижения цен blue chips на фоне общемирового отката на опасениях рецессии глобальной экономики из-за распространения коронавируса по всему миру; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 4,1-4,7%, при этом локомотивом отката выступают бумаги нефтяных компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2236,41 пункта (-4,1%), индекс РТС - 881,2 пункта (-4,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 10%.

Доллар вырос до 81,0 рубля (+1,07 рубля).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами, что власти РФ контролируют ситуацию с коронавирусом, в России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах; всего в России 438 заболевших.

По словам Мишустина, правительство совместно с ЦБ должно подготовить предложения по дополнительному регулированию финрынков.

В лидерах отката выступают акции "Башнефти" (-9,9%), "Татнефти" (-7,9%), "Газпром нефти" (-7,6%), "ОГК-2" (-7,1%), "РусАла" (-5,5%), "Трубной металлургической компании" (-5,3%), "ЛУКОЙЛа" (-5%), ВТБ (-4,6%), "РусГидро" (-4,6%).

Растут GDR X5 Retail (+2,1%), АДР "Лента" (+0,4%).

В США в пятницу по итогам торгов индексы упали более чем на 4%, при этом их недельное падение стало максимальным со времен финансового кризиса 2008 года. За неделю Dow Jones потерял 17,3%, S&P 500 - 15%, Nasdaq - 12,6%.

Американские сенаторы начали обсуждение нового пакета мер стимулирования экономики, однако не смогли принять его в пятницу (сенаторы-демократы заблокировали $1,3-триллионный законопроект об экстренной помощи экономике и гражданам США, так как считают слишком щедрыми предлагаемые в нем меры по поддержке бизнеса). Директор Национального экономического совета Ларри Кадлоу сообщил в субботу, что "пакет экстренных мер" "скоро будет принят и составит порядка 10% от ВВП".

Он отметил, что сенаторы рассматривают возможность запросить из бюджета "приблизительно $1,3-1,4 трлн". При этом Кадлоу добавил, что к этому "ценнику" добавятся средства Федеральной резервной системы и Фонд экономической стабилизации, в результате чего "финансовые последствия" законопроекта могут составить "порядка $2 трлн".

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в пятницу, что крайний срок уплаты налогов будет передвинут с 15 апреля на 15 июля.

Тем временем Goldman Sachs прогнозирует падение экономики США во втором квартале на 24%. По мнению аналитика банка Дэвида Чоя, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, по итогам этой недели может составить 2,25 млн.

В понедельник в Азии также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 после выходного в пятницу вырос на 2%, гонконгский Hang Seng теряет 4,6%, китайский Shanghai Composite упал на 3,2%), резко "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 3,1%) на фоне растущих тревог по поводу экономических последствий пандемии коронавируса.

По состоянию на 10:25 по московскому времени понедельника, в мире насчитывалось 334 тыс. 200 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв заболевания достигло 14 тыс. 606 человек, поправились более 96 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

Нефть

Нефть утром в понедельник демонстрирует смешанную динамику, цена Brent находится на $0,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 20 марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $26,23 за баррель (-2,8% и -5,2% в пятницу), майская цена WTI - $22,84 за баррель (+0,9%).

На прошлой неделе цена WTI обрушилась на 29,3%, что стало максимальным недельным снижением с 1991 года. Brent за неделю потеряла более 20%.

При этом в марте нефть WTI подешевела на 43,9% и может продемонстрировать рекордное падение по итогам месяца, пишет CNBC.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США Техасе, Райан Ситтон (Ryan Sitton) обсудили мировой спрос и предложение нефти. Ситтон сообщил, что Баркиндо пригласил его принять участие в следующем заседании ОПЕК.

Ранее WSJ анонсировала эту встречу как попытку американских производителей сланцевой нефти начать диалог с ОПЕК, который может помочь установить перемирие между тремя крупнейшими мировыми производителями нефти и потенциально разрешить саудовско-российскую ценовую войну, которая опустошила нефтяные рынки за последние недели.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, индекс РТС продолжает снижаться под давлением внешнего фона. Распространение COVID-19 в мире пока не удается остановить, что удерживает рынки в состоянии неопределенности в отношении масштаба экономических и социальных последствий пандемии.

Тем временем Сенат США в прошедшие выходные не сумел согласовать детали плана помощи экономике, что также можно отнести к факторам неопределенности. На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение доллара, который вновь играет роль "защитной валюты" в период усиления неопределенности.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, все больше внимания инвесторы уделяют ситуации в США, где количество заболевших уже превысило 30 тыс., а страна по количеству инфицированных вышла на третье место, вслед за Китаем и Италией. Развитие событий в ведущей мировой экономике вызывает опасения относительно динамики основных макроэкономических показателей, что оказывает давление на широкий спектр рисковых активов. При этом опасения инвесторов связаны не только с экономикой Штатов. Общее количество случаев заболевания в мире составляет свыше 330 тыс. человек, а среди "лидеров" по количеству заражений стоят и ведущие экономики Европы - Германия и Франция. Необходимые карантинные меры, применяемые во многих странах и призванные остановить распространение коронавируса, окажут дополнительное негативное влияние на экономики государств.

В сложившихся обстоятельствах активизация покупок и полноценный разворот рынков выглядят маловероятными, несмотря на беспрецедентные меры, принимаемые правительствами и Центробанками, которые через различные инструменты смягчают денежно-кредитную политику и вводят программы по стимулированию экономики. При этом у инвесторов отсутствуют ценовые ориентиры по широкому спектру активов. Пока нет возможности в полной мере оценить влияние распространения коронавируса, так как нет ясности относительно масштабов и продолжительности его распространения. В результате, отсутствует понимание достаточности принимаемых в текущий момент мер. Необходим перелом в динамике количества заболевших, что даст начальную точку для таких оценок.

В ближайшее время в различных странах начнут выходить данные, которые будут включать в себя влияние распространения коронавируса. Так, на неделе будут опубликованы предварительные страновые индексы деловой активности за март, а также данные по заявкам на пособие по безработице в США. Статистика, скорее всего, окажется плохой, что может спровоцировать новые волны продаж по широкому спектру активов.

В начале дня индекс МосБиржи может вплотную подойти к отметке 2200 пунктов. В случае же сохранения негативных настроений на внешних площадках в ходе торгов рынок продолжит снижение и сделает еще один существенный шаг к уровню 2100 пунктов, выступающему ближайшей поддержкой. На фоне снижения цен на нефть и ослабления валют развивающихся стран доллар в начале дня может подняться выше 80,7 руб./$1. При этом позитивные внутренние факторы будут лишь сдерживать продажи в рубле. В рамках дня ожидается движение американской валюты в диапазоне 80-83 руб./$1, считает Зварич.