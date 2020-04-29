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Fitch понизило рейтинги Италии до "BBB-" из-за коронавируса

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Италии в иностранной и национальной валюте с "BBB" до "BBB-" - нижней ступени рейтингов инвестиционной категории.

Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в пресс-релизе.

Экономический кризис

Аналитики агентства объяснили рейтинговое решение с последствиями пандемии COVID-19 для экономики и бюджета Италии.

Fitch пока прогнозирует, что в 2020 году ВВП Италии сократится на 8%, но предупреждает, что оценка может быть ухудшена. По базовому прогнозу агентства, распространение коронавируса будет взято под контроль во втором полугодии, и, благодаря этому, экономика Италии будет быстро набирать рост в 2021 году.

"В случае второй волны коронавируса и возобновления повсеместных локдаунов, динамика ВВП Италии будет хуже прогнозов в 2020 и 2021 годов", - говорится в пресс-релизе.

Аналитики Fitch ожидают увеличения госдолга Италии до 156% ВВП к концу 2020 года, при том, что средний уровень долга среди государств рейтинговой категории "BBB" составляет 36% ВВП.

"По нашим прогнозам, госдолг Италии останется на этой очень высокой отметке в среднесрочной перспективе, что подчеркивает риски, связанные с чрезмерной задолженностью", - отмечается в сообщении агентства.

"Стабильный" прогноз рейтингов отражает мнение аналитиков о том, что действующая программа выкупа активов Европейским центральным банком будет содействовать реализации Италией мер поддержки экономики в ответ на пандемию коронавируса, а также ослабит риски в плане рефинансирования за счет поддержания очень низкой стоимости заимствования для страны, по крайней мере, в ближайшее время.

По последним данным, в Италии коронавирусом заразились 201 505 человек, 27 359 заболевших умерли.

Опустевшая Италия

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Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 мартаУлицы итальянских городов опустелиПередвижения по стране разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьезных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планыОбщественный транспорт при этом работает в штатном режиме, чтобы итальянцы могли без проблем добираться до работыВводится запрет на проведение спортивных соревнований. Приостанавливаются матчи Серии А - главного дивизиона чемпионата Италии по футболу. Ограничения коснутся и любительского спорта. К примеру, решено на время закрыть фитнес-центры.Закрыты школы и университеты, запрещено проводить свадьбы и похороны, не работают кинотеатры, театры и музеи. На фото: профессор проводит онлайн-лекцию из пустой аудитории в Политехническом университете Милана.Компания Giorgio Armani решила временно закрыть свои магазины, рестораны и гостиницу в Милане. В конце февраля Armani, чтобы противостоять распространению коронавируса, провела модный показ без зрителей.Владельцы ста ресторанов в Милане, входящих в объединение ресторанных брендов Италии, также решили закрыть свои заведения. Бары и рестораны могут продолжать работать при условии, что между посетителями обеспечено расстояние не менее одного метра. На фото: пустой ресторан на площади Сан-Марко в Венеции.Власти Италии приняли решение приостановить работу всех горнолыжных станций страныВ Риме из-за коронавируса туристам запретили стоять у фонтана Треви. Таким образом в городе борются с большими скоплениями людей, способствующими распространению вируса.Самая знаменитая достопримечательность Рима - Колизей - закрыта для посещенияВласти Италии призывают жителей страны не выходить из дома без крайней необходимостиЗапрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, въезжающие на территорию Италии, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.
Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступили в силу с 10 марта
Италия Fitch ЕЦБ коронавирус

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