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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:18Заразились
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Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным в ближайшие часы

Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным в ближайшие часы
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует позднее в понедельник провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

В интервью телеканалу Fox News американский лидер заявил, что намерен обсудить с российским коллегой вопросы, связанные с ценами на нефть и с торговлей.

В частности, Трамп ожидает, что Владимир Путин во время разговора поднимет вопрос об отмене санкций против РФ. "Он просит об этом два года", - утверждает Трамп.

Он в очередной раз подчеркнул, что все обвинения в сговоре между его предвыборным штабом и РФ перед выборами 2016 года в США не подтвердились.

Вместе с тем, добавил Трамп, его политика в отношении РФ - жестче, чем у любого другого президента США.

Пандемия коронавируса

26 марта президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на саммите G20, который прошел в онлайн-режиме, предложил на период пандемии коронавируса ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости.

"Многое сейчас говорилось также и о необходимости обеспечения цепочки поставок. Это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимопоставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий", - сказал он.

Путин продолжил: "В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок".

Российский лидер подчеркнул, что прежде всего речь идет "о странах, которые больше других страдают от этой пандемии".

Кроме того, ранее пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, рассчитывает ли Москва, что Рим заблокирует продление антироссийских санкций после оказания помощи в борьбе с вирусом. Комментируя отправку российских вирусологов в Италию, представитель Кремля подчеркнул, что помощь, которую оказывает Россия этой стране в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, никак не увязана с возможностью отмены антироссийских санкций.

США Дональд Трамп

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