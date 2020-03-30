Трамп отказался считать Россию главной проблемой для США на мировой арене

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Россия - далеко не самая масштабная проблема для США на мировой арене, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Честно говоря, с другими странами у нас есть больше проблем - уже существующих или потенциальных, - нежели с Россией", - сказал он в интервью Fox News. "Нам нужно стараться ладить со всеми, когда это возможно", - добавил Трамп.

Он напомнил, что СССР во время Второй мировой войны, сражаясь вместе с США против гитлеровской Германии, понес колоссальные человеческие потери.

"Они были нашими партнерами. А теперь с Россией мы почему-то больше не хотим разговаривать, зато контактируем с Германией... Я не понимаю, как так получается, что с одними странами мы общаемся, а с другими - нет", - заявил президент США.

Трамп также сообщил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным борьбу с коронавирусом. "У России с этим тоже большие проблемы. Так что мы это обсудим", - сказал он.

В интервью Fox News Трамп также анонсировал телефонный разговор с Путиным позднее в понедельник. Американский лидер заявил, что намерен обсудить с российским коллегой вопросы, связанные с ценами на нефть и с торговлей.

По предположениям Трампа, Путин во время разговора также поднимет вопрос об отмене санкций против РФ. "Он просит об этом два года", - сказал президент США.