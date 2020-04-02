Минсельхоз пообещал начать интервенции на рынке зерна с 13 апреля

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз 13 апреля начнет продавать зерно из государственного интервенционного фонда. Ведомство уточнило, что дата названа пока предварительно.

Всего министерство планирует направить до 1,5 млн тонн зерна на внутренний рынок для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также для животноводства. Ранее ведомство собиралось продать 1 млн тонн из фонда. Сейчас в фонде 1,751 млн тонн зерна стоимостью 17 млрд 712,5 млн рублей.

Аккредитация участников для проведения интервенций начинается с 6 апреля.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает "лишнее" зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.

Госагентом по распоряжению зерном интервенционного фонда является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК). На днях она сообщила, что начала подготовку к интервенциям и оповестила потенциальных их участников о необходимости начать формировать пакет документов. К биржевым торгам, которые традиционно проводятся на площадке Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа") допускаются производители муки и кормов, животноводческой продукции, а также сельхозпроизводители.

Документы на участие в торгах будут приниматься по месту нахождения биржевых площадок в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде.

Как сообщалось, продажа зерна будет проводиться по ценам, установленным приказом Минсельхоза. Он был зарегистрирован в Минюсте 26 марта 2020 года.

Согласно ему, минимальные цены для проведения товарных интервенций (на период 30 июня 2021 года) на пшеницу 3-го класса в Центральном, Северо-Кавказском и Южном округах предлагается установить в 8 800 рублей за тонну (с НДС) и 9 680 рублей за тонну (без НДС), в Северо-Западном - в 7 400 рублей и 8 140 рублей, в Приволжском - в 9 100 рублей и 10 010 рублей, в Уральском - 9 000 рублей и 9 900 рублей, в Сибирском и Дальневосточном округах - в 8 100 рублей и 8 910 рублей за тонну соответственно.

Цены на пшеницу 4-го класса в Центральном, Северо-Кавказском и Южном округах предложены в 8 000 рублей и 8 800 рублей за тонну, в Северо-Западном - в 6 700 рублей и 7 370 рублей, в Приволжском - в 8 600 рублей и 9 460 рублей, в Уральском - в 8 200 рублей и 9 020 рублей, в Сибирском и Дальневосточном - в 7 500 рублей и 8 250 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 5-го класса в Центральном, Северо-Кавказском и Южном округах предложены на уровне 7 200 рублей и 7 920 рублей за тонну, в Северо-Западном - 6 300 рублей и 6 930 рублей, в Приволжском - 7 300 рублей и 8 030 рублей, в Уральском - 7 100 рублей и 7 810 рублей, в Сибирском и Дальневосточном округах - 6 600 рублей и 7 260 рублей за тонну.

Цены на кукурузу в Центральном, Северо-Кавказском и Южном округах могут быть установлены в пределах 7 400 рублей и 8 140 рублей, в Северо-Западном - 6 900 рублей и 7 590 рублей, в Приволжском - 7 800 рублей и 8 580 рублей, в Уральском - 8 700 рублей и 9 570 рублей, в Сибирском и Дальневосточном - 9 000 рублей и 9 900 рублей за тонну.

Минимальные цены на рожь в Центральном, Северо-Кавказском и Южном округах предложены в 7 500 рублей и 8 250 рублей за тонну, в Северо-Западном - 7 000 рублей и 7 700 рублей, в Приволжском - 5 600 рублей и 6 160 рублей, в Уральском - 7 200 рублей и 7 920 рублей, в Сибирском и Дальневосточном округах - 4 700 рублей и 5 170 рублей за тонну.

Цены на ячмень в Центральном, Северо-Кавказском и Южном округах - 7 900 рублей и 8 690 рублей за тонну, в Северо-Западном - 6 200 рублей и 6 820 рублей, в Приволжском - 7 300 рублей и 8 030 рублей, в Уральском - 6 300 рублей и 6 930 рублей, в Сибирском и Дальневосточном округах - 6 600 рублей за тонну и 7 260 рублей за тонну соответственно (с НДС и без НДС).