Минэкономразвития согласовало проект постановления о квотах на экспорт зерна

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития согласовало подготовленный Минсельхозом проект постановления о введении квоты на экспорт некоторых видов зерна из РФ.

"Мы согласовали проект постановления 27 марта в рамках работы по борьбе с коронавирусом", - сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось, Минсельхоз предложил с 1 апреля ввести квоту на экспорт зерна в объеме 7 млн тонн. Срок ее действия - по 30 июня.

"Проект постановления правительства Российской Федерации "О введении временного количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза", предполагает введение квоты в размере 7 млн тонн на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы, за исключением семян зерновых культур, на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 года", - сообщала ранее пресс-служба Минсельхоза.

Как поясняло ведомство, в первом квартале этого года их экспорт составит 8,3 млн тонн (включая вывоз в страны ЕАЭС). Прогноз вывоза в страны ЕАЭС на второй квартал 2020 года составляет 1,2 млн тонн.

"Таким образом, для обеспечения продовольственной безопасности и поддержания необходимого уровня запасов пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи на 1 июля 2020 года экспорт указанных четырех культур за второй квартал 2020 года не должен превысить объем в 7 млн тонн", - говорилось в пресс-релизе Минсельхоза.