Huawei увеличила закупки американских технологий, несмотря на санкции

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Китайская Huawei Technologies в прошлом году увеличила расходы на американские технологии на 70%, несмотря на включение компании в черный список в США. Об этом сообщил действующий председатель компании Эрик Сюй в интервью Financial Times.

По его словам, в 2019 году компания потратила на закупки компонентов у американских производителей $18,7 млрд. Годом ранее этот показатель составил $11 млрд.

Хотя Huawei активно разрабатывает собственные чипы, приложения и сервисы, она не хочет прекращать использование американских технологий, отметил Сюй.

При этом он признал, что усилия США по ограничению бизнеса компании существенно повлияли на ее финансовые результаты.

Как сообщается в пресс-релизе Huawei, ее чистая прибыль за 2019 год увеличилась на 5,6%, до 62,7 млрд юаней ($8,83 млрд) с 59,3 млрд юаней годом ранее. Однако темпы роста замедлились по сравнению с 2018 годом, когда чистая прибыль подскочила на 25%.

Выручка Huawei в прошлом году выросла на 19%, до 858,8 млрд юаней, чему способствовал 34%-ный рост продаж потребительского сегмента, включающего смартфоны и другие гаджеты.

Большая часть роста выручки пришлась на Китай, где продажи увеличились на 36,2%, до 506,7 млрд юаней. При этом выручка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, исключая Китай, упала на 13,9%, в то время как в Европе и на Ближнем Востоке продажи выросли всего на 0,7%.

В 2020 году компания может столкнуться с "еще большими трудностями" из-за ограничений США, а также последствий продолжающейся пандемии коронавируса, говорится в заявления председателя совета директоров Huawei Лян Хуа, опубликованном на сайте компании.

На пресс-конференции после выхода отчетности Сюй предупредил, что китайское правительство, вероятно, примет ответные меры в случае ужесточения санкций США.

Huawei, крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования, оказался втянут в противостояние США и Китая в торговой сфере. В мае 2019 года США внесли Huawei в черный список, поскольку, по мнению американских властей, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства - обвинения, которые компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.

Правительство США также активно призывает другие страны не покупать оборудование Huawei для создания сетей 5G.