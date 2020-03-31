Аэропорты РФ попросили отсрочку по уплате налогов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Международная ассоциация аэропортов (МАА) просит Минтранс РФ распространить на аэропорты отсрочку по уплате налогов, предусмотренную для организаций малого и среднего предпринимательства.

С таким письмом к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху обратился президент МАА, гендиректор холдинга "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга) Евгений Чудновский. Копия письма за его подписью, датированного 31 марта, опубликована в Telegram-канале ассоциации.

На портале regulation.gov.ru идет публичное обсуждение проекта постановления правительства "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики", пишет Чудновский. Профильная правкомиссия одобрила список отраслей, наиболее пострадавших от последствий коронавируса, для оказания им первоочередной поддержки, среди них - аэропортовая деятельность.

"В этой связи в целях поддержки аэропортовой отрасли, испытывающей в настоящее время катастрофическое падение пассажиропотока (на дату письма - 70%), просим вас рассмотреть возможность внесения изменений в проект, которые бы позволили распространить действие проектируемого акта правительства РФ на предприятия, работающие в сферах деятельности, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в письме.

Ранее в марте глава МАА обратился с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросил об экстренных мерах поддержки отрасли. Среди таких мер - предоставить аэропортам, а также топливо-заправочным комплексам и хэндлинговым компаниям госгарантии по исполнению платежных обязательств десяти крупнейших авиакомпаний РФ с 1 апреля по 31 декабря. В качестве альтернативы предлагалось предусмотреть полное или частичное покрытие затрат авиакомпаний на услуги аэропортов и ТЗК за счет госсубсидий. Также ассоциация просила освободить аэропорты от уплаты аренды за пользование аэродромной инфраструктурой на весь 2020 год, а для аэропортов, заключивших концессионное соглашение или соглашение по схеме ГЧП - ввести льготу по налогу на прибыль в размере инвестиций по этим соглашениям.