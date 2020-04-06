Рубль упал к доллару и евро на старте торгов из-за переноса встречи ОПЕК+

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в понедельник утром; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне нефти, дешевеющей из-за переноса встречи ОПЕК+.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,68-77,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,77 руб./$1 (+27,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 83,02 руб./EUR1 (+38,77 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 32,86 копейки к уровню закрытия пятницы, 3 апреля, до 79,58 рубля.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 96,5 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,7212 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне нефти, дешевеющей после того, как на выходных инвесторы растеряли оптимизм в отношении возможности заключения Россией, Саудовской Аравией и США сделки по снижению мировой добычи примерно на 10%.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны отложили телеконференцию, на которой хотели обсудить шаги по стабилизации рынка нефти, с понедельника, 6 апреля, на 9 апреля, что рынок воспринял как плохой знак.

Цены на нефть начали понедельник со снижения более чем на 10%. К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent отыграли часть потерь и снижаются на 1,35% - до $33,65 за баррель. Фьючерсы на WTI на май подешевели к этому времени в Нью-Йорке на 1,8% - до $27,83 за баррель.

Москва и Эр-Рияд обменялись взаимными обвинениями в отношении того, кто из них несет ответственность за развал сделки ОПЕК+ в начале марта. Слова президента РФ Владимира Путина, что Саудовская Аравия вышла из соглашения ОПЕК+ и нарастила добычу, одновременно предложив рынку скидки, с целью избавиться от сланцевой нефтедобычи, далеки от правды, заявил в субботу, 4 апреля, министр иностранных дел королевства принц Фейсала ибн Фархана ибн Абдаллы.

"Не вижу, как можно достичь соглашения на фоне начавшейся сейчас словесной войны", - сказал The Wall Street Journal саудовский чиновник, комментируя перспективы встречи. В то же время в ожидании встречи в воскресенье Эр-Рияд отложил объявление цен для покупателей на следующий месяц.

Россия и Саудовская Аравия дают понять, что не готовы идти на сокращения, если к ним не присоединятся США. Однако по итогам пятничной встречи президента Дональда Трампа с главами американских нефтяных компаний никаких обнадеживающих сигналов по этому поводу не последовало. "У нас свободный рынок. В итоге рынок решит проблему", - сказал Трамп.

Тем не менее, Трамп заявил, что готов будет ввести высокие пошлины на импортируемую нефть в том случае, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся по вопросам снижения нефтедобычи для стабилизации мировых цен. "Я введу значительные пошлины, если они не договорятся и цены останутся на нынешнем уровне", - сказал президент на брифинге.

В то же время он отметил, что "энергетика США полностью независима", поскольку располагает собственными запасами нефти и заполненными в настоящее время нефтехранилищами.