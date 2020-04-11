Минздрав посоветовал для профилактики COVID-19 промывать нос соляным раствором

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Промывание носа солевым раствором может быть средством профилактики коронавируса наряду с соблюдением правил гигиены, заявляют в Минздраве России.

В сообщении пресс-службы ведомства подчеркивается, что такой метод профилактики эффективен только если применяется наряду с тщательным мытьем рук, использованием антисептических растворов, ношением защитных масок

В то же время вероятность заболевания гарантированно снижается только в случае соблюдения режима самоизоляции и минимизации социальных контактов, подчёркивают в министерстве.

Минздрав разъясняет, что при возникновении острых респираторных вирусных инфекций, как правило, поражается слизистая носа и горла. Это проявляется в виде заложенности носа, першения и болей в горле и называется соответственно "ринитом" и "фарингитом". Коронавирусная инфекция относится к ОРВИ, поэтому подходы к профилактике и симптоматическому лечению схожи.

"Стандартным подходом к профилактике и местному лечению ринита и фарингита является применение изотонического раствора хлорида натрия (иногда его называют "солевым раствором", часто его изготавливают на основе морской соли)", - отмечают в министерстве.

Изотонические растворы хлорида натрия относятся к медицинским изделиям, которые обладают противовирусным и противобактериальным действием и рекомендуются для симптоматического лечения поражений слизистой носа и горла.

Отдельно министерство обращает внимание, что лечение заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией, может быть назначено исключительно врачом.