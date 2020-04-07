Япония резко увеличит выпуск госбумаг для поддержки экономики в условиях пандемии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Япония вынуждена существенно увеличить выпуск гособлигаций в текущем финансовом году, который начался 1 апреля, для финансирования масштабной программы мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Объем дополнительной эмиссии составит 18,2 трлн иен ($165 млрд). Это рекордная сумма допразмещения, предыдущий максимум в 16,9 трлн иен был зафиксирован во время мирового финансового кризиса в 2009 году, пишет Asahi Shimbun.

В результате общий годовой выпуск госбондов составит 147 трлн иен, что является максимумом за последние пять лет. Будут увеличены объемы размещений облигаций со всеми сроками обращения за исключением 40-летних бумаг и бондов, индексируемых по уровню инфляции.

Ранее во вторник правительство Японии обнародовало рекордный по объему пакет стимулов - 108,2 трлн иен ($994 млрд), включающий меры поддержки домовладельцев и малого бизнеса на фоне распространения коронавируса. Его размер эквивалентен 20% ВВП страны. В рамках этих стимулирующих мер японцы, чей доход резко снизился из-за нынешнего кризиса, получат около 3 тыс. долларов каждый.