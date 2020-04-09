ДОМ.РФ назвал март в тройке самых удачных месяцев за всю историю выдачи ипотеки

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Объем выдачи ипотеки в России в первом квартале 2020 года составил 760 млрд рублей, март стал одним из самых удачных месяцев за всю историю, сообщил журналистам руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"Итоги по выдаче ипотеки в первом квартале 2020 года оказались сверхоптимистичными, было выдано 300 тыс. кредитов на 760 млрд рублей. Это почти на 10% выше аналогичного периода прошлого года в количественном выражении. Март вообще вошел в тройку самых удачных месяцев за всю историю выдачи ипотеки", - сказал Гольдберг в четверг.

Он отметил, что такой рост объясняется не только сочетанием низких ставок и большого спроса на жилье, но и ожиданием роста цен.

"Часть заемщиков, скажем так, ожидая неприятное развитие ситуации, успели вскочить в последний поезд и оформить сделку", - пояснил эксперт.