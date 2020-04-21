Калининградский губернатор попросил Путина поддержать отельеров

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Калининградский губернатор Антон Алиханов попросил президента Владимира Путина причислить гостиничный бизнес к отраслям, пострадавшим от коронавируса и имеющим право на господдержку. Иначе в регионе возможна череда банкротств в этой сфере, добавил он.

"Нам бы очень хотелось, чтобы секторальные меры поддержки, которые сейчас разрабатываются по разным отраслям - и в автопроме, и в другой, скажем так, тяжелой промышленности - были предусмотрены и для гостинично-отельного бизнеса, чтобы не допустить череды банкротств в этой сфере", - сказал он и выразил уверенность, что после пандемии внутренний туризм в России будет очень востребован.

Ситуацию с коронвирусом в области он назвал контролируемой и выразил надежду, что она не ухудшится.

По его словам, в регионе возобновили работу промышленные предприятия, и у власте есть план и по постепенному запуску других отраслей.