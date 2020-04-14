COVID-19 возродил пластик из пепла? Обзор.

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Кризис на нефтяном рынке, спровоцированный коронавирусом, как цунами тянет за собой смежные отрасли. Волна, почти сразу накрывшая нефтепереработку, пока не достигла нефтехимиков. Но вопрос лишь в том, когда это произойдет и насколько сильным станет удар.

Затишье перед бурей?

Глобально нефтехимические компании еще не успели ощутить последствия падения цен на нефть и пандемии. Снижение наблюдается в отдельных сегментах отрасли. "Компания стабильно работает, согласно производственным планам. Переработчики полимерной продукции чувствуют себя уверенно и стабильно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "ЛУКОЙЛа" (владеет вторым по величине российским производителем полиэтилена и полипропилена - ООО "Ставролен" в Ставропольском крае). "Пока прошло незначительное время, чтобы можно было говорить об изменениях спроса", - отметил "ЛУКОЙЛ".

Один из крупнейших нефтехимических производителей РФ - "СИБУР" - ранее отмечал, что падение цен на нефть, прежде всего, сказывается на котировках СУГ и нафты, и пока в меньшей степени затрагивает нефтехимическую продукцию. Из-за карантина в ЕС компания констатирует снижение спроса в этих странах - ее основном экспортном рынке, но в то же время видит стабильный спрос на свою продукцию в Азии. В "СИБУРе" сообщали, что прорабатывают диверсификацию логистики и в случае необходимости смогут перераспределить отгрузки по регионам.

Замедление активности в строительной отрасли России вызвало снижение потребности в поливинилхлориде (ПВХ), замечают в ГК "Никохим" (крупнейшее предприятие - "Каустик", в г.Волгограде). При этом существенно, в среднем в два-три раза, спрос вырос на группу товаров для дезинфекции (гипохлорит натрия, белизна и др.) "Экспортная программа выполняется практически в полном объёме, при этом, из-за введённых ограничений (в том числе, усиления контроля при передвижении грузов через границы государств) в некоторых случаях срок доставки товаров потребителям немного увеличился", - говорит пресс-секретарь группы компаний "Никохим" Валерий Таранов.

С начала года наблюдается снижение потребления в секторе АБС-пластика, как в России, так и за рубежом, сообщили "Интерфаксу" в компании "Пластик" (г. Узловая, Тульская область, один из крупнейших производителей АБС-пластика и суспензионных полистиролов). АБС-пластик широко используются в автомобильной промышленности, для изготовления корпусов бытовой техники и музыкальных инструментов. "Тенденция вызвана в целом замедлением экономики. В частности, в крупных сегментах российской переработки пластиков происходило снижение объемов выпуска продукции уже в первые два месяца 2020 года: по данным Росстата, выпуск грузовых автомобилей упал на 21,3%, легковых автомобилей - на 14%, холодильников - на 5,5%, стиральных машин на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорит генеральный директор ООО Торговый дом "Пластик" Роман Кизимов.

"В марте российские переработчики АБС столкнулись с новым вызовом - ростом валютных курсов и соответственно ростом цен на импортные полимерные материалы в рублевом эквиваленте. "Пластик" как российский производитель поддержал отечественных переработчиков, предоставив им более конкурентные условия", - продолжает Кизимов.

"В первую и вторую нерабочую неделю апреля многие переработчики пластмасс вынуждены были остановиться. Но постепенно ситуация выправляется, власти стараются создать баланс между жесткими противоэпидемиологическими мероприятиями и активностью экономики. Мы получаем информацию от наших клиентов, что часть из них получили разрешение работать и уже запускаются. Для нашей отрасли позитивным моментом является возобновление работы основных автомобильных заводов, что запускает всю цепочку поставщиков: от сырья до автокомпонентов", - подчеркивает он.

По словам Кизимова, потребители из ближнего зарубежья находятся в схожей ситуации - государства СНГ придерживаются примерно одного и того же плана реагирования на новые вызовы. "В текущей ситуации мы как поставщики материалов вынуждены корректировать свою производственную программу, более точно планировать выпуск определенных марок под актуальные запросы потребителей. Полагаем, что в течение года, прожив сложный период пандемии, российский рынок АБС-пластиков восстановится и в итоге сохранит свой уровень потребления в объемах 50 тыс. тонн в год", - заключил он.

В транспортно-логистической компании "Европак", которая оперирует перевозками наливной нефтехимии во флекси-танках, пока не заметили существенного падения отгрузок на фоне снижения спроса и цен на нефтехимическую продукцию. "В отличие от большинства прочих отраслей экономики нефтехимическая отрасль держится на плаву. Пока отгрузки в контейнерах не падали существенно, компании перестраиваются на новые рынки сбыта. В частности, большой интерес для российских экспортеров представляет Китай, где спрос развивается высокими темпами, и в марте-апреле 2020 года ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. Мы отмечаем рост спроса на контейнерные перевозки неопасной нефтехимии в адрес китайских портов", - говорят в компании.

Однако ситуация усугубляется зависимостью отрасли от импортного сырья и компонентов. "При падении рубля это негативным образом отражается на себестоимости продукции", - поясняет перевозчик.

Обычно нефтехимический рынок реагирует на существенные колебания цен на нефть с некоторой задержкой, которая может составлять несколько месяцев, объясняет директор практики "Газ и химия" Vygon Consulting Дмитрий Акишин. Хотя, по его словам, ситуация была не лучшей и до последних потрясений: еще до пандемии и обвала нефтяного рынка цены на полимерную продукцию упали на 15-20% и более с начала 2018 года. "Говорить же об эффектах от текущих вызовов пока рано, - говорит он. - Дополнительное давление на рынок, несомненно, создает снижение объемов переработки нефтехимической продукции, обусловленное остановкой и ограничением производств".

Президент Российского союза химиков (РСХ) Виктор Иванов согласен, что кризис, вызванный обвалом цен на нефть, пока не оказал значительного влияния на нефтехимию как в России, так и в мире. "Но это вопрос времени. И оно есть ровно до тех пор, пока ситуация окончательно не выйдет из-под контроля, то есть меры по типу введения эмбарго на дешевое топливо будут запущены, и их действие не распространится на все аспекты жизнедеятельности. В этой связи должен согласиться с экспертами нефтегазового сектора в том, что для стабилизации ситуации договориться с ОПЕК больше "нужно", чем "придётся", - подчеркивает Иванов.

Выгода с подвохом

Основной плюс, который дает падение цен на нефть нефтехимикам - более дешевое сырье. В "ЛУКОЙЛе" ожидают, что в перспективе снижение цен на нефть может привести к снижению цен на нафту и СУГ- основное сырье для нефтехимии. Но это и главный минус: вслед за ними снизится стоимость конечной продукции.

"Первичный эффект, положительный, даст снижение цен на нефть. Вторичным же эффектом, уже отрицательным, будет мировое снижение цен полимеров по причине избытка сырьевых мощностей и медленного роста полимеропотребляющих мощностей. Далее мировой рынок задаст соответствующий вектор на внутрироссийском рынке", - объясняют в "Казаньоргсинтезе". Это подтверждает и другое крупное предприятие группы "ТАИФ" - "Нижнекамскнефтехим": компания опасается, что низкие цены на нефть и пандемия коронавируса могут оказать более серьезное влияние, чем изначально предполагалось. "Произошло ослабление определенных валют, которые подвергают группу рискам в случае изменения их курса, фондовый рынок упал, и предполагается снижение цен на сырье и продукцию. (...) Отсутствие роста спроса на нефть и снижение мировых цен на нефть могут существенно повлиять непосредственно на доходы группы, если цены не восстановятся в краткосрочной перспективе", - говорится в отчете компании по МСФО за 2019 год.

Тем не менее, в сложившейся ситуации "Казаньоргсинтез" видит и плюсы: "Североамериканский демпинг, наблюдавшийся в 2019 году, дальше будет невозможным. Себестоимость производства в США на крупнейших мощностях не зависит от цен на нефть, а зависит от себестоимости добычи сланцевого газа Мексиканского залива, которая будет сдерживать дальнейшее снижение цен на полимеры".

"В этих условиях гибкая схема производства по сырью и диверсификация источников данного сырья дает "Казаньоргсинтезу" уверенность в том, что предприятие останется в числе лидеров как на рынке РФ, так и в экспортных поставках полимеров из России", - отмечают в компании.

По словам директора по коммуникациям Creon Group Алексея Кнельца, нынешний стресс-тест в очередной раз показал, насколько уязвима сырьевая модель экономики. "Уверен, это придаст импульс сырьевым компаниям развивать бизнес в направлении альтернативной и зеленой энергетики по международным ESG-стандартам", - рассуждает он.

Триумф пластмассового мира

Коронавирус заставил мир пересмотреть свое отношение к пластику, с которым экологические активисты так усиленно боролись в последнее время и особенно в прошлом году. Одноразовые изделия стали спасением в борьбе с распространением вируса. Производители и эксперты уверены, что эта ситуация должна подстегнуть компании задуматься и о вторичной переработке пластика. "Нужно проанализировать новую реальность, в которую мы вошли из-за набившего уже оскомину COVID-19. Пластики и полимеры, бытовая химия, декоративная косметика, строительные материалы, моторные масла и бензин, лакокрасочные материалы, РТИ (резиновые технические изделия), лекарства - это самые распространённые продукты, синтезируемые из нефти, в частности, из первичных углеводородов. Спрос на эти продукты будет формировать поведенческая психология потребления в период общей рецессии экономики и снижения доходов граждан, после чего мы вернёмся к классике довирусного периода", - рассуждает президент РСХ Иванов.

"Одним из ярких примеров нового поведенческого фактора, изменившего отношение, например, к полимерам вообще и пластикам в частности, стал инфекционный фактор мировой угрозы в лице коронавируса. Он продемонстрировал гигиеничность пластика, а также его преимущества над другими материалами в условиях охватившей мир пандемии", - поясняет он. "Речь идёт о легко дезинфицируемых защитных масках, костюмах и деньгах, а также одноразовой посуде, хирургических перчатках, шприцах, инсулиновых ручках, трубках для внутривенного вливания и катетеров, снижающих риск инфицирования пациента и помогающих упростить операции за счет того, что нет необходимости их стерилизовать. Уверен, что категоричность и запрет в отношении использования пластика в ряде стран скоро исчезнет, а вслед за пересмотром отношения к пластику возникнет новый глобальный импульс к его переработке", - говорит Иванов.

"Прогнозируя рост потребления и производства пластмасс, отмечу и закономерный рост его основных мономеров - этилена и пропилена. Спрос на них, скорее всего возрастёт, либо останется на прежнем высоком уровне. Относительную стабильность мы будем наблюдать и в отношении других базовых продуктов промышленной нефтехимии", - заключает он.

"Казаньоргсинтез" полагает, что спрос на нефтехимическую продукцию в России зависит от мер, которые власти будут принимать в ближайшее время. "В целом, государство заинтересовано в продукции переработчиков этана и должно оказывать им содействие в ее производстве и реализации. В первую очередь, речь идет об ацетоне, который применяется при изготовлении дезинфицирующих средств", - поясняют в компании.

"Второй значимый продукт отрасли - полиэтилен, к которому в условиях борьбы с коронавирусом возвращается внимание как к герметичному безопасному упаковочному материалу для продуктов питания, товаров первой необходимости, гигиенической продукции. Возвращается и спрос на одноразовые изделия, о важности которых в предотвращении распространения вирусов и инфекций в последнее время начали забывать. И сейчас важнее - не прекратить их использование, а выстроить идеально работающий механизм циркуляционной экономики и вторичной переработки пластиков. Пока мы видим понимание властей и полное содействие с их стороны", - констатирует "Казаньоргсинтез".

Инвестиции в поисках драйверов

Осознав серьезность положения, нефтяные компании одна за другой стали корректировать свои инвестпрограммы и ставить на паузу некритичные инвестпроекты. Пойдут ли по их пути нефтехимики - пока неясно. В апреле правительство утвердило Энергостратегию РФ до 2035 года, подготовленную Минэнерго. Ведомство не стало пересматривать целевые показатели отрасли, которые были обнародованы еще в декабрьской версии документа: долю импорта в общем объеме потребления крупнотоннажных полимеров в РФ все также планируется сократить до 20% к 2024 году и до 15% к 2035 году по сравнению с 23% в 2018 году. А долю сырья, направляемого на нефтегазохимию в РФ (СУГ, этан, нафта) к 2024 году все также планируется увеличить до 30%, а к 2035 году - до 35% против 23,1% в 2018 году. Эти цели предполагают строительство новых или модернизацию существующих мощностей.

В Creon Energy сохраняют оптимизм и обращают внимание, что отказ от реализации долгосрочных инвестпроектов в отрасли сейчас не обсуждается. "Запасы нефти закончатся через несколько месяцев, и, при условии стабилизации цен, постепенно нормализуется и вся ситуация. По факту уже сейчас в майских контрактах на все сорта нефти прописывается цена $30 за баррель, (ранее-ИФ) она составляла $20 за баррель и даже ниже", - говорит Кнельц.

В то же время Акишин из Vygon Consulting отмечает, что с учетом сложной рыночной конъюнктуры, принятие положительных инвестрешений шло достаточно сложно даже в конце 2019 года. "Изменения начала 2020 года лишь ухудшили ситуацию. Тем не менее, обратные акцизы на СУГ и этан остаются важнейшим драйвером развития. Без них доходность проектов по крупнотоннажному производству полимеров вряд ли превысит 8-10%, что неприемлемо для большинства компаний. Поэтому, новые инструменты стимулирования - это скорее необходимое условие, но не всегда достаточное", - подчеркивает Акишин.

Поддержка государства очень актуальна для нефтехимического рынка РФ, отмечает Акишин."Существующая российская нефтехимия (не новые и перспективные проекты) главным образом ориентирована на внутренний рынок. Вместе с тем, наш типичный потребитель этой продукции - не крупный завод, а скорее представитель малого или среднего бизнеса, перерабатывающий порядка 1-3 тыс. т полимеров в год, который может не пережить длительной остановки", - объясняет он.

Кнельц из Creon Energy согласен, что отрасли и бизнесу в целом сейчас нужны все доступные меры господдержки. "Например, диверсификация НДФЛ и НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых), перевод выплат предприятиями налога на прибыль в их фонд оплаты труда. Для выработки мер господдержки нельзя ограничиваться компаниями, производящими конечный продукт. Вся цепочка производителей должна быть в фокусе", - говорит Кнельц.

"Корректировкой планов, как и мониторингом ситуации, нужно заниматься постоянно. Кроме того, следует провести оптимизацию на уровне государства и предприятий нефтехимии, сделав ставку на внутреннее потребление. Хорошим тоном для нефтехимических предприятий должны стать инвестиционные проекты для укрепления эпидемиологической и продуктовой безопасности России", - уверен глава РСХ Иванов.

Тем временем, в конце марта "СИБУР" одним из первых сообщил о планах оптимизировать инвестпрограмму на 2020-2021 годы, которая, по информации "Ведомостей" составляла на 2020 год 126 млрд рублей. Компания поясняла, что проекты в высокой стадии готовности будут завершены в срок, а новые, вероятно, будут отложены. Но это не касается планов строительства Амурского ГХК: компания пока ориентируется на заявленные сроки строительства и его запуск в 2024 году, хотя и договаривается с подрядчиками о возможности перераспределить свои расходы по проекту на более поздние этапы строительства. Окончательное инвестиционное решение сдвигается на более поздний срок из-за отсутствия решения по обратному акцизу на СУГ, отмечали в "СИБУРе" "Ведомостям".

Минэнерго и Минфин больше года разрабатывают законопроект об обратном акцизе на этан и СУГ, чтобы поддержать его переработку внутри страны. Ведомства смогли договориться о параметрах обратного акциза на этан - 9 тыс. руб./т, но условия обратного акциза на СУГ остались в подвешенном состоянии. Минэнерго предложило акциз в 7,3 тыс. руб./т из двух частей: операционной в 4,2 тыс. руб./т, которая позволит сблизить использование СУГ как сырья с экономикой переработки нафты, и инвестиционной в 3,1 тыс. руб./т, которая должна стать дополнительной поддержкой для окупаемости новых пиролизных мощностей на СУГ. Минфин был согласен на такие условия только при введении НДПИ на попутный нефтяной газ (ПНГ) но против этого выступили нефтяники. В итоге Минфин в конце марта заявил, что внесет в правительство законопроект, где ставка обратного акциза на СУГ составляет 4,5 тыс. руб./ т., но она не предполагает компенсации выпадающих доходов бюджета за счет НДПИ на ПНГ.

Основным претендентами на преференции, помимо "Амурского ГХК" "СИБУРа", считались масштабные инвестпроекты: "Балтийский Химический комплекс" "Русгаздобычи" Артема Оболенского в Усть-Луге и завод полимеров "Иркутской нефтяной компании". Также замглавы Минэнерго Павел Сорокин называл среди потенциальных получателей ТАИФ - за счет расширения существующих мощностей. Впрочем, сами компании пока не сообщали о планах корректировки или отказа от реализации инвестпроектов.