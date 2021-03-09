Японцы создали шприцы, способные извлечь из флакона Pfizer семь доз вакцины

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Японская Terumo Corporation разработала шприцы, с помощью которых можно извлечь семь доз из флакона с вакциной против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, объявил глава Минздрава Японии Норихиса Тамура. Об этом сообщает Kyodo News.

Флаконы с вакциной от Pfizer и BioNTech рассчитаны на пять доз, которые может извлечь обычный шприц.

В Японии с начала вакцинации в феврале используют шприцы, способные выбрать из такого флакона шесть доз.

На прошлой неделе один из медцентров в Киото объявил, что инсулиновые шприцы способны извлечь из флакона Pfizer семь доз за счет того, что после укола в игле остается меньше вещества.