Brent подорожала почти на 4% до $28,77 за баррель

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В четверг котировки нефти пошли вверх, подорожание Brent ускорилось почти до 4%.

К 14:15 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне $1,08 (3,9%), до $28,77 за баррель, майские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на $0,17 (0,86%) - до $20,04 за баррель.

Как отмечает S&P Global Platts, прогноз нефтяных цен остается неблагоприятным на фоне сообщений о рекордном росте запасов в США на прошлой неделе.

"Brent, по всей видимости, достигла нижней планки в $25 за баррель, и цены могут колебаться чуть выше в ожидании новых позитивных признаков спада коронавируса", - сказал стратег IG market Цзиньи Пан.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 апреля, подскочили на 19,2 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 10,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с.

Запасы бензина в стране за неделю повысились на 4,9 млн баррелей, дистиллятов - на 6,3 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.

МЭА обнародовало в среду прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году. МЭА также ожидает, что в мае закончатся свободные мощности нефтехранилищ.

Администрация президента США Дональда Трампа начала обдумывтаь возможность платить американским производителям нефти, чтобы они оставили нефть в недрах земли и не стимулировали переизбыток, который вызвал падение цен и подтолкнул некоторые буровые компании к банкротству, сообщает Bloomberg.