Южная Корея сняла часть введенных из-за COVID-19 ограничений

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Южная Корея продлила ряд мер социального дистанцирования на 16 дней, однако сняла ряд ограничений, введенных во время активного распространения коронавирусной инфекции, сообщил в воскресенье премьер-министр республики Чон Се Гюн.

"Наиболее безопасно поддерживать интенсивное социальное дистанцирование, но реально это не так просто. Мы должны найти золотую середину", - заявил он в ходе совещания правительственных чиновников.

Премьер добавил, что "если мы сможем сохранить стабильное управление на нынешнем уровне, то с 6 мая мы перейдем к "рутинному социальному дистанцированию".

Это позволит восстановить нормальную экономическую деятельность при соблюдении необходимых мер предосторожности.

Решение о послаблениях было принято после того, как в воскресенье медицинские власти страны объявили о росте числа инфицированных за минувшие сутки на восемь человек. Впервые за два месяца рост числа заболевших ограничился однозначным числом.

К послаблениям относятся восстановление службы в церквях, проведение спортивных соревнований, но без болельщиков.

По состоянию на воскресенье, по данным американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг распространения инфекции в мире, в Южной Корее число инфицированных составляло 10 661 человек, умерли 234 человека.