ВТБ выдал первую льготную ипотеку под 6,5%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Банк ВТБ выдал первый ипотечный кредит со ставкой 6,5% годовых в рамках новой льготной госпрограммы, сообщили в понедельник в пресс-службе банка.

"Первую выдачу провели сегодня, на выходе у нас сейчас уже несколько десятков сделок по всей стране", - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В пресс-службе отметили, что первая сделка прошла в Барнауле, клиент приобрел квартиру стоимостью 1,5 млн рублей.

"Мы начали принимать первые обращения от клиентов еще в пятницу, и уже на выходных занимались оформлением кредитов", - подчеркнул Печатников.

Он добавил, что новая программа позволит восстановить отложенный из-за самоизоляции спрос на покупку недвижимости и оформление ипотеки.

16 апреля президент РФ Владимир Путин поручил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Она будет распространена на квартиры стоимостью до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Петербурге.

Обратиться за такой ипотекой можно будет до 1 ноября текущего года. Разницу между рыночной ставкой и 6,5% субсидирует государство. По предварительным оценкам, на реализацию программы уже в 2020 году потребуется направить около 6 млрд рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 20 лет.

Банки начали прием заявок, не дожидаясь постановления правительства

Банки РФ уже начали принимать заявки на выдачу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Однако правительство пока не опубликовало постановление с условиями выдачи кредитов и требованиями к банкам, которые могут обратиться за субсидиями в рамках программы.

В понедельник, 20 апреля, Альфа-банк, Промсвязьбанк и банк "ДОМ.РФ" объявили, что начинают принимать заявления на ипотечные кредиты по льготной программе под 6,5% годовых.

Все банки опубликовали одинаковые условия для выдачи льготных кредитов: кредит выдается для приобретения недвижимости на первичном рынке; для Москвы и Петербурга максимальная сумма ипотеки составит 8 млн рублей, для других регионов - 3 млн рублей; размер первоначального взноса по программе составляет от 20%; кредит оформляется на срок до 20 лет.