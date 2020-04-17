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ВТБ начал принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ начинает прием заявок и выдачу ипотеки по льготной программе со ставкой 6,5% годовых, сообщили в пятницу в пресс-службе банка.

"Уже сегодня ВТБ первым из банков начинает принимать заявки на ипотеку под 6,5% годовых. Мы рассчитываем выдать первый кредит уже в понедельник, 20 апреля, не дожидаясь утверждения постановления правительства", - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В пресс-службе отметили, что первоначальный взнос для получения льготной ипотеки на новостройку составит от 20%.

В банке сообщили, что за январь-март объем выданных ВТБ жилищных кредитов вырос на треть - до 190 млрд рублей. Общий портфель жилищного кредитования банка в первом квартале года вырос на 3,5% - до 1,74 трлн рублей.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное положению дел в стройотрасли. По его итогам глава государства поручил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Она будет распространена на квартиры стоимостью до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Петербурге. Обратиться за такой ипотекой можно будет до 1 ноября текущего года.

ВТБ

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