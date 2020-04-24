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Мишустин подписал постановление о субсидировании ипотеки под 6,5% годовых

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, официально вводящее в действие программу субсидирования ставки по ипотеке на приобретение первичного жилья. Этот документ опубликован на сайте кабинета министров.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля предложил запустить субсидирование ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%.

Программа будет распространяться на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по кредиту составляет до 6,5% и распространяется на весь срок кредита, первоначальный взнос - не менее 20%, цель кредитования - жилье в новостройке.

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Максимальная сумма кредита для жилья в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях будет установлена в размере 8 млн рублей, для остальных регионов РФ - в 3 млн рублей.

Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. На эти цели в этом году будет выделено 6 млрд рублей. В постановлении указано, что общая сумма кредитов, по которым осуществляется возмещение недополученных доходов, составляет до 740 млрд рублей.

Из документа следует, что оператором программы станет госкорпорация "ДОМ.РФ". Для каждого кредитора она не позднее 30 июня установит лимит средств на выдачу льготных кредитов.

По оценкам правительства, программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. новых жилищных кредитов и дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.

Многие банки, не дожидаясь выхода постановления, уже с начала этой недели начали принимать заявки на получение льготной ипотеки.

Михаил Мишустин

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