Владелец S7 спрогнозировал возобновление международных перелетов в апреле 2021 года

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Международное авиасообщение возобновится в апреле следующего года, сделать это раньше не позволит вторая волна коронавирусной инфекции, сказал "Коммерсанту" основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

По его мнению, вторая волна начнется, поскольку из-за принимаемых сейчас ограничений и введения самоизоляции не образуется коллективный иммунитет от COVID-19. "И вторая волна опять вызовет те же самые действия со стороны государства", - добавил он, напомнив, что цель ограничений - "растянуть пик заболеваемости, чтобы система здравоохранения имела достаточно ресурсов для поддержания тех, кто находится в плохом состоянии".

"Я больше верю в историю: даже испанка имела две волны. И вторая волна была более тяжелая, чем первая. Поэтому думаю, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год", - объяснил Филев.

По его прогнозу, пассажиропоток российских компаний к концу упадет примерно вдвое, со 120 млн до 60 млн пассажиров в год. , прогнозирует бизнесмен. Если пассажиров станет в два раз меньше, авиакомпаниям для поддержания существующей инфраструктуры придется увеличить цены втрое, подсчитал он и отметил, что этого "никто не потянет, стране это не по карману". Он считает, что остаться на рынке "в том или ином виде" имеют крупнейшие авиаперевозчиким - "Аэрофлота", S7, Utair, "Уральские авиалинии".

Филев напомнил, что перед кризисом 2008 года в парке S7 было 80 самолетов, а после - 38, и что "Трансаэро" после кризиса 1998 года выжила с семью самолетами, а в 2013 году с сотней - не выжила.

"Почему? Потому что авиакомпании никогда не умирают от того, что у них слишком мало самолетов, всегда умирают от того, что их слишком много. И никогда не умирают от отсутствия прибыли. Они умирают, когда у них заканчивается кэш, и их перестают заправлять", - сказал бизнесмен.

Вероятность того, что государство выделит деньги на поддержание нынешнего уровня авиаперевозок, Филев оценил как близкую к нулю. При этом он считает, что "государство все равно обеспечит какие-то минимальные требования для поддержания единства территории".

Уже объявленные меры правительства по поддержке авиаотрасли и бизнеса в целом, Филев считает недостаточными. Он отметил, что власть ориентирована в основном на пенсионеров и госслужащих, которые ходят на выборы, и ее не интересует судьба тысяч предпринимателей, "которые до кризиса жили в достатке: пусть теперь они заплатят из своего кармана за всех остальных". По его словам, бизнесу сейчас платить нечем и он поставлен введенными правилами в ситуацию, "когда его точно посадят". Он считает, что правила должны быть понятными и едиными для всех, и это важнее, чем помощь: "но если помощь оказывается, важно, чтобы она оказывалась по каким-то понятным правилам".