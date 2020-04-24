"Северсталь" заморозит часть инвестпроектов 2020 года

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "Северсталь" решила приостановить часть инвестиционных проектов в 2020 году, по некоторым проектам изменила график финансирования, чтобы сохранить финансовую устойчивость. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Шевелев, представляя квартальный отчет.

"Северсталь" планировала в 2020 году увеличить capex на реализацию ключевых проектов до $1,7 млрд (против $1,3 млрд годом ранее). В частности, на развитие Яковлевского ГОКа планировалось направить $121 млн, на реконструкцию доменной печи №3 - $269 млн, коксовой батареи №11 - $184 млн, в железорудный сегмент - $138 млн.

Затраты на поддержание мощностей были запланированы на уровне около $420 млн.

При этом компания допускала возможность корректировки показателя на 30-40% в сторону понижения при изменении рыночной ситуации.

Показатель EBITDA "Северстали в I квартале сократился на 7,8% к предыдущему кварталу, до $555 млн, сообщила компания. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали покзаатель на уровне $551,5 млн.

Свободный денежный поток (FCF) компании за отчетный период составил $54 млн ($101 млн кварталом ранее), опустившись на 46,5%.

Выручка компании понизилась на 3,3%, до $1,777 млрд при среднем прогнозе в $1,778 млрд.

Чистая прибыль опустилась на 80,7%, до $72 млн, что включает убытки от курсовых разниц в размере $378 млн., главным образом состоящие из убытков от пересчета баланса задолженности, номинированной в долларах, в результате девальвации рубля.

Несмотря на то, что в начале 2020 года внутренний спрос на стальную продукцию в России показывал положительную динамику, он может упасть в связи со снижением ВВП России и введением более строгих мер по борьбе с коронавирусом, предупредила компания.

Чистый долг "Северстали" снизился до $1,528 млрд на конец марта (IV квартал - $1,57 млрд). Соотношение net debt/ebitda находилось на отметке 0,6х.