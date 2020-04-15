Нижегородский губернатор предложил меры поддержки российского автопрома

Минпромторг планирует обсудить их с президентом РФ на следующей неделе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с предложениями по поддержке российского автопрома в ходе онлайн-совещания с председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым.

Он отметил, что на отрасль "придется огромный удар, который будет сопоставим с кризисами предыдущих лет".

"Мы оцениваем общее падение рынка (в 2020 году - ИФ) до 50%, а по коммерческому транспорту - до 70%, потому что предприниматели в таком положении, что им не до машин. Нам нужно поддерживать автопром. А у нас еще две пострадавшие отрасли - это МСП и общественный транспорт. Мне кажется очень правильно, если мы выйдем с инициативой субсидирования затрат малого и среднего предпринимательства и предприятий общественного транспорта на покупку автотранспорта и автобусов", - сказал Никитин.

Он подчеркнул, что бенефициарами субсидий должны стать только высоколокализованные автопроизводители.

"И пускай сами (субъекты МСП - ИФ) выбирают - покупать грузовик "КАМАЗ", легковой автомобиль "АвтоВАЗа" или "Газель". При этом мы таким образом и автопром загрузим полностью, и поможем пострадавшим отраслям", - сказал Никитин.

"Что касается автопрома, Глеб Сергеевич обозначил эту проблему. Мы будем выносить это на отдельное совещание президенту. Предварительно оно стоит на 22 число (апреля)", - сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, отвечая на предложения нижегородского губернатора.

"Конечно же, те меры поддержки, которые сейчас уже проработаны нами с коллегами из автопрома и, возможно, то, что сейчас озвучено, будет предложено президенту для рассмотрения", - добавил глава Минпромторга.