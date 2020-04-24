Правкомиссия одобрила еще 662 заявки на статус системообразующих компаний

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в пятницу одобрила еще 662 заявки на получение статуса системообразующих предприятий, сообщает Минэкономразвития.

"Таким образом, с учетом ранее утвержденных организаций и с учетом решений, принятых на сегодняшнем заседании правкомиссии, перечень системообразующих предприятий... включает более 1,1 тысячи организаций. При этом, как сообщалось ранее, отраслевые списки динамичны и могут актуализироваться", - отмечается в сообщении.

"Список отраслей с индивидуальными критериями отбора расширился. В перечень отраслей вошли, в том числе, мебельная промышленность, физкультурно-оздоровительные организации, производство кинофильмов, анимационных фильмов, услуги кинопроизводства (киностудии), кинопрокат", - сообщили в Минэкономразвития.

В министерстве отметили, что правкомиссия под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова рассмотрела предложения для включения в отраслевые перечни системообразующих предприятий на основании предложений профильных министерств, "Роскосмоса" и "Росатома".

Неделю назад правкомиссия уже одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий, в него вошли 489 предприятий, предложенных Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязи и Минсельхозом. Все списки затем были опубликованы на сайтах министерств.

На правкомиссии 24 апреля планировалось рассмотреть отраслевые перечни Минтранса, Минстроя, Минфина, Минздрава, а также возможное расширение предыдущих отраслевых перечней.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на прошлой неделе предложил отказаться от единого перечня системообразующих предприятий (20 марта правкомиссия включила в него 646 предприятий, но затем правительство решило пересмотреть список, исходя из новых отраслевых критериев).

Белоусов, возглавляющий правкомиссию по повышению устойчивости развития российской экономики, пояснял, что работа будет вестись по "динамичным" отраслевым спискам, которые будут находиться в зоне ответственности профильных министерств.