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Операции Гохрана приостановлены до снятия карантина

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Работа Гохрана приостановлена, сообщил "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Моисеев, комментируя предложения участников рынка о необходимости закупки золота. Он подчеркнул, что о каких-то операциях с металлами и драгоценными камнями можно будет говорить только после снятия карантина.

"Обсуждается много разных вариантов. Закупка алмазов - в более продвинутой стадии, золото пока в практическом смысле не обсуждается. Вообще Гохран закрыт, сейчас нерабочие дни. Гохран не является организацией, которая должна работать, и не является важной для жизнеобеспечения государства, поэтому они закрыты, соответственно все это приостановилось, - сказал замминистра, уточнив, что какие-то операции с Гохраном могут быть возможны только после начала рабочего времени. - В отличии от нас - наша работа и ваша она, конечно, жизненно необходима для РФ - а вот Гохран, решили, пока пускай закроется".

Моисеев сообщил, что закупки алмазов у "АЛРОСА" пока существует только на уровне обсуждения.

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С просьбой рассмотреть возможность закупки алмазов в Госфонд обратилась Якутия, причем еще в январе - до эскалации ситуации с коронавирусом, повлиявшим на спрос на ювелирные изделия и алмазы. Обсуждался объем закупок на уровне от $500 млн до $1 млрд. В среду глава "АЛРОСА" Сергей Иванов заявил, что компании пока не требуется господдержка, но ситуация может обостриться, если продажи алмазов не будут осуществляться в течение 3-4 месяцев. "У государства есть инструмент [для поддержки] в случае необходимости - Гохран может, по согласованию с государством, закупить алмазы в госфонд", - уточнил Иванов. Он напомнил, что в кризис 2008-2009 годов государство поддержало "АЛРОСА", закупив в Гохран алмазы на $1 млрд, и эта инвестиция окупилась в течение нескольких лет.

Банки-участники рынка драгметаллов и Союз золотопромышленников РФ попросили Минфин увеличить закупки золота в Госфонд. ЦБ РФ, который на протяжении последних нескольких лет был крупнейшим "потребителем" золота в стране, решил с апреля приостановить закупки. Это совпало по времени с началом карантина, и банки стали испытывать трудности с физическими поставками золота за рубеж. В результате, сетовали банкиры, золото, которое они купили у недропользователей, но не могли ни перепродать ЦБ, ни отправить за границу, оседало у них в хранилищах.

С другой стороны, буквально в конце марта Госдума приняла закон, который наделяет правительство правом в 2020 году увеличить сумму реализации драгметаллов и камней из Госфонда по сравнению с той, что заложена в бюджет, причем без внесения поправок в закон о бюджете.

Гохран

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