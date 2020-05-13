Британская экономика сократилась в I квартале меньше прогнозов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2020 года британская экономика сократилась на 2% к предыдущему кварталу, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Это максимальное падение за 11 лет, вызванное карантинными мерами в условиях пандемии коронвируса.

В годовом выражении ВВП Великобритании снизился на 1,6%, что стало самым значительным спадом за десять лет.

Аналитики в среднем прогнозировали более значительное падение - соответственно на 2,5% в поквартальном выражении и на 2,1% в годовом, сообщает Trading Economics.

Объем инвестиций бизнеса в первом квартале не изменился относительно октября-декабря и вырос на 0,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Расходы потребителей упали на 1,7% относительно предыдущих трех месяцев - это максимальное падение с конца 2008 года.

Окончательные данные об изменении ВВП в первом квартале будут опубликованы 30 июня.

Также ONS сообщило в среду, что промышленное производство в марте рухнуло на 4,2% в месячном измерении. Это самое существенное сокращение с января 1971 года.

Падение в годовом выражении составило 8,2%. Аналитики ожидали снижения первого показателя на 5,6% и второго - на 9,3%.

Банк Англии 7 мая обнародовал обновленные прогнозы. Регулятор ожидает падения ВВП в 2020 году на 14% и его роста на 15% в 2021 году. Безработица в стране в текущем году вырастет до 8%, инфляция составит 0,6%.

"Беспрецедентная ситуация означает, что прогноз для британской и мировой экономики является чрезвычайно неопределенным. Он будет в решающей степени зависеть от развития ситуации с пандемией и того, как на это будут реагировать правительства, домохозяйства и бизнесы", - отметил ЦБ.