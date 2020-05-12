Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON из-за действий властей США

Основатель Telegram Павел Дуров Фото: Reuters

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

Решение связано с конфликтом с властями США, которые приостановили выпуск токенов Gram на базе платформы, посчитав, что продажу токенов необходимо было регистрировать как ICO.

"Я пишу это, чтобы официально объявить, что участие Telegram в TON закончилось. Вы можете видеть - или, может быть, уже видели - сайты, использующие мое имя или бренд Telegram или аббревиатуру TON для продвижения своих проектов. Не доверяйте им свои деньги или данные. Ни один из нынешних или бывших членов нашей команды не имеет никакого отношения к этим проектам", - сообщил он в своем блоге в Telegram.

Помимо этого, Дуров заявил о том, что власти США запретили продавать Gram и за пределами страны, объяснив это тем, что житель США может получить доступ к токенам через третьи страны.

"Решение подразумевает, что другие страны не имеют суверенитета, чтобы решить, что хорошо, а что плохо для собственных граждан. Если бы США внезапно решили запретить кофе и потребовали закрыть кофейни в Италии, потому что какой-нибудь американец может туда зайти, вряд ли бы кто-нибудь на такое согласился", - считает он.

По данным SEC, которая в октябре 2019 года инициировала судебное разбирательство, Дуров привлек порядка $1,7 млрд от инвесторов.

После этого запуск платформы постоянно откладывался: сначала на конец 2020 года, после - на 2021 год, писали российские СМИ.